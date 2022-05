Farga: “No voy a modificar la realidad por miedo a lo que diga la gente”

Farga es una de esas artistas de método. Necesita que le pasen cosas para escribir canciones. Al principio no lo sabía, pero cumplir años y sumar experiencias le han valido para ser consciente de la cantante que quiere ser dentro de la industria musical. Ahora, tras ganar visibilidad en televisión con su participación en Factor X 2018, la cantante irrumpe con un proyecto muy ambicioso con el que va a contar su historia en cinco actos. El primero es Huyendo de la realidad. Sobre esa historia tan personal, sus primeros pasos en la escena 'made in Spain' y la propuesta cargada de diversidad que trae hemos hablado con ella en LOS40.

Empecemos por casi el principio. ¿Cuándo y cómo llegas a ‘Factor X’?

En 2017 me presenté al casting de Operación triunfo y me quedé a las puertas de la Academia. Después me llamaron para ir al casting de Factor X. Al principio no quise ir. Ya me habían echado de un sitio y solo faltaba que me echasen de otro más. Pero tuve una intuición. Acabé allí sin esperar nada y ni tan mal.

La audición de Elena Farga en 'Factor X'

¿Qué balance haces de tu paso por el programa?

Factor X es una plataforma increíble para darte a conocer y sin esa plataforma no habría llegado hasta donde estoy ahora y tampoco sería quién soy. Aprendí muchísimo. No solo musicalmente, también personalmente.

Cuando saliste de ‘Factor X’, ¿tenías claro el proyecto que querías hacer?

Cuando salí simplemente quería fluir y encontrarme a mi misma. En Factor X cantaba canciones de otros. No tenía cosas que contar. He tardado tanto en sacar música porque yo hasta que no estoy segura al cien por cien de algo no lo hago. En este tiempo me han pasado muchas cosas y ahora las canto.

¿Cómo va a ser el relato de ese primer álbum en el que has estado trabajando los últimos años?

Es una historia basada en hechos reales y, como he hecho teatro desde que era pequeña, me pareció original representar lo que he vivido como si fuera una obra, una adaptación de la realidad. No he visto a nadie que lo haga y así podía mezclar la parte de la música que me gusta con la parte del teatro que también me gusta. A partir de ahora viene un EP de cinco canciones y todos los videoclips cuentan una historia que va por actos, una historia que cuenta lo que tú sientes cuando conoces a alguien y todo el proceso que hay.

Hay una persona que está muy involucrada en el proyecto. ¿Quién es?

Es una bailarina. Tenía claro que quería contar mi historia y, dentro de mi historia, su papel es muy importante. Hice un casting y fue la primera vez que me emocioné viendo a alguien bailar. Era la persona más parecida a la persona que ha vivido esto conmigo.

¿Te da pudor compartir una historia tuya que es tan personal?

Al principio sí. Intento no pensarlo mucho. Me da pudor porque lo va ver mi madre y yo a mi madre no le cuento todo. Pero es tan bonito que alguien se pueda sentir identificado con algo que has vivido…

Me gusta que des voz a otras historias de amor. No son tan habituales dentro del mainstream. ¿Era algo que tenías claro desde el principio?

Cada vez veo a más gente del colectivo hacer videoclips así, pero no lo he hecho por eso. Mi historia fue así. Si hubiera sido de otra forma la habría contado de otra forma. No voy a modificar la realidad por miedo a lo que diga la gente. Mi historia es esta y es lo que hay.

Has fichado por Universal. ¿Eso te hace sentir presión o estás tranquila por formar parte de una discográfica tan importante?

Presión no es la palabra. Es emocionante que una discográfica tan grande confíe en mi proyecto.

Estuviste en el casting de ‘OT 2017’ e hiciste migas con muchos de los concursantes. ¿Qué tal es tu relación con ellos ahora?

Fue hace muchos años y cada uno tiene su vida. A veces hablamos. En un concierto de LOS40, por ejemplo, vi a Lola Índigo y fue genial.

'Huyendo de la realidad', el nuevo single de Farga

¿Alguna vez has pensado en qué hubiera pasado si hubieras entrado en ‘OT’?

Cuando me echaron del casting lo pensé. También cuando vi la repercusión que tuvieron. Ahora, sin embargo, pienso que si hubiera entrado no habría vivido todas las cosas que he vivido ni hubiera conocido a las personas que conozco ahora. No lo pienso. Ni siquiera me centro en pensar esas cosas.

No hay colaboraciones en el EP, pero no sé si tienes algo en mente...

Hay cosas en mente, pero en el primer EP no toca. Es una historia de amor y desamor sobre mi vida. No tiene ningún sentido que otra persona se meta. Después de contar la historia de principio a fin ya vendrán colaboraciones.

¿Alguna petición especial?

Me encantaría trabajar con Aitana porque 11 razones es muy de mi rollo. Pero también con Lola Indigo aunque tengamos estilos diferentes. La La Love You, Dani Fernández, Veintiuno…

¿Qué tipo de artista te gustaría llegar a ser dentro de la industria musical?

Quiero una carrera de fondo, que la gente se quede con las letras y se sientan identificada con las canciones. Quiero que la gente sienta al escuchar mis canciones lo que yo he sentido escribiéndolas. Eso es lo más importante para mí.