Así suena la versión en español de ‘Brividi’ de Mahmood y Blanco

Lo reconocemos: aunque haya pasado una semana desde la gran final de Eurovisión, todavía no nos hemos recuperado. Y es que hacer historia en el festival de la mano de Chanel, consiguiendo un tercer puesto, nos ha dejado una resaca emocional muy fuerte. Aunque seguimos escuchando en bucle SloMo, tenemos que reconocer que este año también nos hemos enamorado de otras canciones. Una de ellas ha sido la de Brividi de Blanco y Mahmood.

Los representantes italianos nos enamoraron desde el primer momento con su candidatura. Los dos artistas apostaron por una preciosa balada que habla sobre la importancia de dejar marchar a una persona a la que se quiere. Una situación complicada con la que muchas personas se han sentido identificadas.

Brividi quedó en una muy buena sexta posición. Y es que, a pesar de que tenían una de las mejores canciones de la edición, la puesta en escena dejó bastante que desear. Además, jugaban con ventaja: estaban en casa.

Aunque su letra en italiano nos ha enamorado, es inevitable preguntarse cómo sonaría en español. Ahora, gracias a la artista Adriana Tonda, quien se presentó a La Voz y Got Talent, podemos ver cómo sería.

Así es la letra de Brividi en español

La joven de 18 años ha adaptado la famosa canción italiana al español. Para sorpresa de sus seguidores y seguidoras, ha compartido la versión en su cuenta de TikTok y es una fantasía. La artista nos ha emocionado tanto por su voz como por la adaptación de la letra.

“He soñado con volar contigo a una nube de diamantes. Me dijiste que has cambiado y no veo la luz que tenías antes”, empieza diciendo la cantante. Para el estribillo, aunque Adriana no ha usado la mítica palabra “Brividi”, ha sabido salir del paso muy bien: “Desnudo aquí sin ti. A veces no sé qué decir me gustaría amarte y fallo siempre. Un cielo de perlas quiero regalarte. Y pagaría por irme de aquí. Incluso aceptaría una mentira. Me gustaría quererte y fallo siempre. Me da miedo pensar en ti, en ti, en ti”

La versión no ha tardado en viralizarse en TikTok y la primera parte suma más de 51 mil me gusta. Además, entre los comentarios, se repite el mismo: que grabe la versión de estudio y lo suba a alguna plataforma.

Sin duda, a Adriana le queda de maravilla esta canción. Nos encantaría escuchar la versión completa en los próximos días.