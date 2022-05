Soraya comparte el detalle del vídeo de ‘Poyeya’ que más le llama la atención: sus abdominales

Soraya lleva más de quince años en el foco mediático. Desde que la conocimos en Operación Triunfo, la cantante ha demostrado ser un todoterreno del entretenimiento. La hemos visto encima del escenario, en el estudio grabando o como participante en un programa de repostería. La artista no tiene miedo a nada.

Ahora, la extremeña se encuentra en plena promoción de su nueva canción, Te quiero a ti: una preciosa balada pop que le dedica a su pareja Miguel Ángel Herrera. De hecho, en el videoclip, la artista aparece vestida de blanco casándose con él.

Una semana después de estar hablando en los estudios de LOS40, Soraya ha acudido a uno de nuestros podcasts favoritos: Menudo Cuadro. La cantante se ha sentado a charlar con David Andújar y David Insua. Y ha soltado muchas anécdotas. Nos ha llamado la atención la historia sobre el sueño que tuvo con su pareja Miguel Ángel. ¿La razón? Soraya lo conoció años antes en sueños:

“Yo soñé con él muchos años antes. Tengo sueños premonitorios. Antes de conocerlo soñé con él una noche. Soñé que veía a un portero rubio con una camiseta amarilla. Lo típico que te pasa que cuando llegas al momento cumbre te despiertas. Pues me pasó. Yo me desperté enamorada. Años después, cuando conocí a Miguel Ángel, me contó que él había sido portero y vestía camiseta amarilla con el número 13. Le dije que yo había soñado con él”

Sin duda, una anécdota que nos ha dejado de piedra. Y es que esto sí que es una verdadera historia de amor.

Sobre el Poyeya

Una de las actuaciones más famosas de Soraya fue en 2007, cuando cantó el clásico Por Ella en Telecinco. La artista sorprendió al público por la pronunciación del estribillo, donde la extremeña decía “poyeya” en lugar de “por ella”.

Ahora, casi tres lustros después, Soraya se toma con mucho sentido del humor aquella actuación:

“Yo siempre lo comparo con Melody y con el tema del Gorila. Le pasó como a mí. Al principio decía ‘joe, siempre el Gorila’ y ahora lo canta. Es que es historia de nuestras vidas. Al principio me negaba. No era que no quisiese aceptar que había metido la pata, pero es verdad que, a mis oídos, como siempre cantaban en inglés, me daba la impresión de que no lo estaba haciendo mal. Pero sí que es verdad que parece que lo estaba cantando en inglés americano”

Entre risas, Soraya ha dicho que, por culpa de eso, nadie se ha fijado en los abdominales que lucía en aquel vídeo que ya es historia de España: “Tengo abdominales. Es genética. Incluso después del embarazo. Es genética y mucho trabajo”.

Sin duda, Soraya sabe tomarse con mucho humor algunos episodios de su vida. Puedes escuchar el capítulo entero de Menudo Cuadro y disfrutar de la charla completa en Podium Podcast.