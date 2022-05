¿Dónde están los chicos de One Direction después de 7 años de separación?

Ya hace más de 11 años cuando descubríamos a One Direction en The X Factor, dónde enamoró a todo el público con sus voces y el encanto de unos niños que querían conseguir un sueño. Esta boy band se formó entre los concursantes que no consiguieron ganar, pero lo que no sabían es que iban a conseguir un éxito mundial como grupo y que les daría la oportunidad, finalmente, de tener una carrera en solitario.

Ya han pasado 7 años desde la separación, que comenzó cuando Zayn Malik abandonó la formación para buscar un nuevo rumbo dentro de la música. Aunque en un principio, Harry, Niall, Louis y Liam iban a continuar juntos, no lo consiguieron y tomaron el mismo camino que Zayn.

Zayn Malik

El primero en salir de One Direction se dedicó de lleno a su carrera en solitario tras su despedida. Fue por ello, que en 2016 sacó su primer disco, Mind of Mine, con canciones que tuvieron gran éxito entre el público, un ejemplo es Pillow Talk, que ya tiene más de mil millones de visualizaciones en YouTube.

Dos años después lanzó su segundo álbum llamado Icarus Falls. Aunque después de estos dos discos no se sabe si está sacando nueva música, solo existen rumores de que está trabajando en ello.

Lo que también ha ocurrido en la vida del artista es que ha nacido su primera hija junto a Gigi Hadid. Además de la demanda por agresión que le puso la madre de su exnovia, lo que ha provocado la ruptura de la pareja que podíamos ver en el videoclip de Pillow Talk.

Harry Styles

El artista británico no ha parado de trabajar desde su salida de la banda, tanto en su música como en las películas que está grabando. El primer disco que sacó en solitario fue en 2017, con canciones como Sign of the times o Sweet Creature.

En 2019 publicó el segundo, Fine Line, con hits como Watermelon Sugar y con el que estuvo haciendo una gira por todo el mundo, Love On Tour. Durante este año ha estado preparando su último disco, Harry´s House, su obra más íntima, como contó en una entrevista para Apple Music 1.

Pero no solo ha estado dentro del mundo musical, sino que también está grabando varias películas: la primera en la que actuó fue Dunkerque en 2017, Don´t Worry Darling y My Policeman son los títulos de las grabaciones que está llevando a cabo actualmente. Lo que si podemos ver son las imágenes más sexys del cantante en la película My Policeman.

Louis Tomlinson

Louis Tomlinson pasó malos momentos familiares cuando dejó One Direction. Perdió a su madre y a una de sus hermanas, por lo que estuvo ausente en el mundo musical durante una temporada.

Su primer single en solitario salió en 2017, titulado Back To You y que tuvo gran acogida entre sus fans después de todo lo sucedido. Finalmente, y después de sacar una canción dedicada a su madre, editó en 2020 Walls, el álbum al que pertenecían canciones como We Made It o Don´t Let it beat your hearth.

Ya está todo preparado para la gira del artista por distintos lugares del mundo, en la que, de momento, no hay fecha para nuestro país. Solo podremos disfrutar del cantante en el Coca-Cola Music Experience el 2 y 3 se septiembre en el recinto Valdebebas de Madrid.



Niall Horan

El irlandés siguió los pasos de sus compañeros y nos regaló su primer single en 2017, This Town y pronto alcanzó las primeras posiciones de diferentes listas como Billboard Hot 200.

Unos meses más tarde, Niall recibió el premio en la categoría de Artista Favortio durante los People´s Choice Awards. A This Town le siguieron éxitos como Slow Hans y Too Much To Ask. Aunque no fue hasta octubre de 2017 cuando estrenó Flicker, su primer álbum con un estilo folk-pop.

Dos años después lanzó Nice to Meet Ya y Put a Little Love on Me, el primer sencillo de su disco Heartbreak Weather, un proyecto que vio la luz durante la pandemia y que el público pudo disfrutar en los diferentes conciertos que hizo.

Liam Payne

Para Liam Payne la música siempre ha sido su pasión, pero no fue hasta que le rechazaron en el equipo nacional de los Juegos Olímpicos cuando se puso a componer su propia música. Por esto no fue hasta mayo de 2017, cuando anunció el lanzamiento de Strip That Down, su primer sencillo.

Al conseguir alcanzar buenas posiciones en la lista, el cantante sacó más tarde Get Low y Bedroom Floor. Aunque hubo que esperar hasta 2019 para poder conocer su primer disco, LP1. Algo que ha marcado la vida del artista fue el nacimiento de su primer hijo con su exnovia, Cheryl Cole.

In case anyone has been wondering what I'd been up to recently... 🏝 Thanks for inviting me to perform at your birthday @C_Angermayer and good catching up with @steveaoki the best way we know how!! pic.twitter.com/hye6GzG1b6 — Liam (@LiamPayne) May 18, 2022

Lo último que conocemos de él es el tweet que subió cantando en el cumpleaños de Anger Mayer, con las palabras, “por si alguien se está preguntando que he estado haciendo últimamente...”. Quién sabe si lo que nos quiere decir es que va a sacar nueva música pronto.