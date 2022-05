“Si hay algo que un hombre no tiene que contar son las intimidades que hace con su novia y menos a Marta”. Con estas palabras Alberto, el padre de Tania Medina se quejaba de ciertos comentarios que ha hecho Alejandro Nieto sobre su chica en Supervivientes.

Ni siquiera la madre del gaditano ha podido defender ese tipo de comentarios y ver ese comportamiento de su hijo ha provocado un torrente de lágrimas en el plató de Conexión Honduras. “Yo quisiera que él no fuese así, por ejemplo, que no hubiese dicho eso”, le contaba a Ion Aramendi, “ellos se quieren mucho y me da pena por eso”.

Alberto aplaudía a la madre de su yerno y aseguraba que es una gran madre, pero no podía dejar de defender a su hija y dejar patente lo mal que lo está haciendo Alejandro.

Una cuestión de respeto

“Tania no se merece eso, no es porque sea mi hija, pero es una gran mujer. Esos comentarios se los puede ahorrar porque Alejandro es buen chaval y le quiero mucho, pero sufro cuando le veo así. Le falta ahorrarse esos comentarios que no tienen que salir por la boca. Me duele que diga eso porque yo lo quiero, si no lo quisiera me daría igual y le diría a mi hija, ‘déjale, no es un hombre para ti’, pero él tiene valores, es un gran chaval, está enamorada de ella, respétala, dale su espacio, es tan fácil como eso”, reivindicaba.

Una opinión que enzarzaba a ambos padres en una discusión. “Estoy cansado de ver por las redes si es una relación tóxica. Todo el mundo me pregunta todos los días de mi vida que qué hace mi hija con este chaval. Y yo lo defiendo”, aseguraba.

“Y todo el mundo que me dice que qué hace mi hijo con ella. Es que todo el mundo me lo dice, y yo que culpa tengo si ellos se quieren, ellos quieren estar juntos”, replicaba Maribel.

“Pero con respeto y educación, son los valores más importantes que tiene que haber, confianza, si no, no hay amor. El amor no es decir yo te quiero, tú me quieres, hay que demostrarlo con hechos, con respeto”, matizaba Alberto que, pese a todo, sigue apoyando a Alejandro.

“Estoy orgulloso de mi yerno porque para mí es muy favorito y ha tenido con Tania unos detalles muy románticos y muy bonitos, pero estas cositas, no”, aseguraba sobre los comentarios tan íntimos que ha revelado a Marta Peñate.

Futuro incierto

Alberto asegura que, de seguir así, la relación se va a terminar. “Códigos o no códigos en una pareja, eso es una falta de respeto”, aportaba Rocío Flores. “El problema de Alejandro es la boca, hay que respetar a las mujeres”, aseguraba su suegro.

Tony Spina se posicionaba de parte de su novia a la que considera una mera intermediaria y le hace ver a la madre de Alejandro que tanto ella como el padre de Tania coinciden en la idea de que es un buen chico, pero le pierde la boca. Y el italiano asegura que no solo su novia, mucha gente en España, piensa que Alejandro es un caballero del siglo XVIII.

Todavía les queda tiempo en la isla y habrá que ver cómo evoluciona esta pareja que ya dio mucho que hablar en La isla de las tentaciones, y no se está librando del análisis en Supervivientes. Desde luego, la pareja está cogiendo protagonismo en esta edición. Tras el bombazo del actor famoso con el que ella tonteó antes de volar a Honduras, llegan ahora los comentarios de su chico, que no gustan nada.