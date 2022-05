Ainhoa Cantalapiedra vs Juan Muñoz: ‘Supervivientes 2022’ se cobra su tercera expulsión definitiva a España

La audiencia de Supervivientes 2022 ha vuelto a tener la difícil tarea de elegir cuál de los parásitos tenían que abandonar definitivamente el reality. Después de la última expulsión del jueves, el formato de Conexión Honduras ha sido de nuevo el testigo del tercer concursante que vuelve a España.

En esta quinta semana, Ainhoa Cantalapiedra o Juan Muñoz se jugaban el puesto de expulsado con los votos del público en una tarde pasada por agua. Ion Aramendi volvía a la noche de los domingos presentando uno de los días más difíciles de los participantes, sobre todo por la tormenta que estaba asolando las playas hondureñas en las que todos residen.

Sin esperar al fin del programa, el presentador daba paso a los posibles eliminados para comunicarles la decisión de los telespectadores. Ella esperaba con una sonrisa, mientras que él escuchaba todo con una evidente tensión. Finalmente, se supo quién se iba del programa:

Ainhoa Cantalapiedra se ha convertido en la nueva expulsada de Supervivientes, en una votación que parecía de lo más ajustada en las redes sociales. Aunque Juan ha ganado muchos adeptos gracias a su actitud afable y pacífica, la extriunfita había repetido en numerosas ocasiones que se quería quedar. Eso sí, su perfil bajo le ha hecho ser la víctima de las encuestas.

Ambos recibieron la noticia de formas diferentes, y de hecho, las dos fueron bastante inesperadas. Juan apenas cambió la expresión de su cara, algo normal si se tiene en cuenta que saber que el público le había preferido a él, su amiga y compañera se tenía que ir a cambio; mientras que Cantalapiedra hacía gala de su buen rollo habitual despidiéndose con una sonrisa.

La que fue ganadora de Operación Triunfo cogió el saco con sus cosas muy feliz, mientras Anuar Beno -presente por ser el ganador de la prueba y, por tanto, el que pasaría la noche en Playa Paraíso- lo veía todo. De hecho, Juan aprovechó que el hermano del novio de Isa P. estaba presente para confesarle algo de lo más revelador: que esperaba que la audiencia le tuviese en cuenta la semana que viene para irse también a casa.

"Yo me quería quedar, pero tras estos días… Ha sido muy duro […] Me voy a España con vosotros, gracias a todos, me llevo el corazón lleno de aventuras. Y estoy muy orgullosa de mis compis y de mí porque somos unos supervivientes", se despedía Cantalapiedra antes de abandonar la isla. Eso sí, se negó a cantar algo por última vez tal y como hizo en su expulsión, cuando no dudó en arrancarse por el Sobreviviré de Mónica Naranjo.