Jorge Javier recuerda a Mila Ximénez en el que hubiera sido su 70 cumpleaños y María del Monte le reprende

El sábado pasado, María del Monte fue una de las protagonistas de Sábado Deluxe. Antes de que diera la medianoche, Jorge Javier Vázquez hizo una pausa en su entrevista para recordar a una buena amiga: “Hoy Mila hubiera cumplido 70 años. Nos seguimos acordando de ti, al borde del penalti”.

Antes de que acabara el día ha querido recordar a la que fue una de sus mejores amigas. María de Monte ha aprovechado la ocasión para hacer una reflexión sobre el fallecimiento de Mila y el tratamiento que se le ha dado después.

“A mí me gustaría deciros una cosa a todos, si me lo permitís, y desde el más absoluto respeto. Creo que os habéis equivocado y que en este plató y en todos los platós en los que ha estado presente Mila, hay un antes y un después desde su desaparición”, comenzaba diciendo.

Duelo mal gestionado

“Creo que vosotros no habéis sido conscientes de lo que se percibe desde fuera y creo que eso es porque habéis dejado hablar de ella con naturalidad. Quizás porque el dolor os lo ha impedido, quizás porque os cuesta, pero cuanto más habléis más fácil va a ser”, les aseguraba tanto al presentador como a los colaboradores que la conocieron tan bien.

Y les hacía una petición: “Mila era una persona muy especial, se daba a querer, débil en su medida, fuerte en su medida, sabia en su medida, y tenía muchas cualidades, y un poco, la madre del cortijo. Esa sensación que tenéis todos de orfandad, os pediría que no la ocultaseis”.

“Ha habido veces que os he visto y han salido imágenes de Mila y ha intentado llorar y se ha visto en monitores que le están enfocando y ha dicho, ‘no puedo’. ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? ¿Habrá algo más bonito que saber llorar a tiempo y saber reír a tiempo? Eso no debéis dejarlo pasar por alto porque, en serio, que se nota mucho que hay un antes y un después”, seguía insistiendo sobre el cambio que ha percibido tras su fallecimiento.

Los motivos para no hablar de Mila

“Yo creo que cada uno lo está viviendo a su manera. Te lo juro, y es muy llamativo, que entre nosotros hablamos muy poco de ella”, confesaba Jorge Javier que no ha dudado en explicar los motivos de esa ausencia. “Yo creo que no hablamos de ella porque conocemos a sus hermanos y por su respeto a ellos…”, empezaba explicando antes de que María del Monte le cortara.

“Eso es una excusa absurda porque hablar con alguien desde el cariño y el respeto, no ofende. Yo me acuerdo de un disco que hizo Chiquetete hace muchos años y que en la contraportada del disco ponía una cosa preciosa. Me lo regaló mi padre y luego yo se lo regalé a su hijo. Ponía, ‘te recuerdo en mi alegría, pero nunca en el dolor. Eso es lo que tú querías y así es como te recuerdo yo’”, reproducía.

Y el presentador y amigo de Mila no podía más que darle la razón y confesar el verdadero motivo: “Yo estoy de acuerdo contigo en que gestionamos muy mal la marcha de Mila. De la noche a la mañana decidimos ‘hasta aquí’. Teníamos miedo de que el público se pensara en algún momento que nos aprovechábamos de su marcha para conseguir audiencia. Entonces decidimos el miércoles que no hubo programa de Sálvame, al día siguiente le dedicamos cuatro horas y decidimos ‘hasta aquí, ya no lo hacemos más’ y lo cortamos, probablemente, de una manera equivocada, pero lo hicimos para que la gente no se pensara que nos estábamos aprovechando. El duelo no lo echamos nadie y lo seguimos arrastrando”.

“Cuando el duelo no sale, cada uno reacciona de una manera. Hay quien reacciona hermetizándose, hay quien reacciona cabreándose y está enfadado con el mundo, estás irascibles y no es bueno porque pagan personas algo que no deben pagar. Hablando de Mila con cariño y respeto, te puedo asegurar que la familia se va sentir orgullosa, no puede ser de otra manera”, le recordaba María del Monte.

Veremos si cambia la cosa de ahora en adelante.