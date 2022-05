Ozzy Osbourne se someterá a una operación de cuello: "No puedo caminar bien"

Mucho se habla de las siete vidas de Keith Richards. El miembro de los Rolling Stones ha sufrido algunos accidentes después de los cuales ha confesado haber estado cerca de morir. Sin embargo, no es la única estrella del rock que ha estado a punto de no contarlo. Ozzy Osbourne también ha tenido varias experiencias cercanas a la muerte, especialmente un accidente de moto en 2003 después del cual se fracturó ocho costillas y una vértebra del cuello. El músico británico estaba circulando por su finca en la campiña inglesa cuando sufrió este percance del que aún no está del todo recuperado.

Las consecuencias persistentes del accidente lo han seguido molestando, razón por la cual está ahora esperando una cirugía de cuello para aliviar el dolor. "Solo estoy esperando una cirugía más en mi cuello", dijo mientras hablaba sobre sus experiencias actuales con el manejo del dolor y el tratamiento que está obligado a seguir. "No puedo caminar bien estos días. Tengo fisioterapia todas las mañanas. Estoy algo mejor, pero no tanto como quiero estar para volver a la carretera".

Al abordar la situación y su estado de salud actual, Osbourne admitió que no tiene miedo de enfrentar su mortalidad en el momento adecuado y que está orgulloso de haber llegado tan lejos a pesar de todas las experiencias cercanas a la muerte. Añadió: "A los jodidos 73 años, lo he hecho bastante bien. No planeo ir a ningún lado, pero mi momento va a llegar".

"Nunca olvidaré este viaje", dijo Osbourne, mientras hablaba sobre el accidente de su moto hace 19 años. "Casi me mato. Me siento como si me hubiera cortado el cuello por el maldito Bruce Lee. Me voy a casa con ocho costillas rotas, un cuello roto, una clavícula rota. Pero estuvo bien, volveré otra vez."

Recientemente, Osbourne tuvo otro susto de salud cuando le diagnosticaron Covid-19. Antes de contraer el virus, el músico había asegurado que le sería muy difícil soportarlo porque ya tenía problemas respiratorios. Afortunadamente, su entorno fue actualizando su estado de salud a las pocas semanas de contraer el virus, informando debidamente de su mejora.

A todas estas circunstancias hay que sumar que el artista lleva años diagnosticado de Parkinson, aunque todo esto parece no ser suficiente para hacerle parar. El nuevo disco de Osbourne está previsto para el próximo mes de septiembre.