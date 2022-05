Roberto Bête, el modelo brasileño embarazado, da las gracias tras haber nacido su primer hijo

“Después de 12 horas de trabajo de parto, ¡llegó el dolor más intenso que he sentido! Noah Fernandes Bête Nació un 10 de mayo a la 1:12 pm, donde ese mismo día hace 3 años estaba cumpliendo mi mayor sueño, la mastectomía. No sé si es solo una coincidencia, pero el 10 de mayo quedará marcado para toda mi vida, las dos cosas más importantes para mí sucedieron en esa fecha”. Con estas palabras Roberto Bête, un modelo trans brasileño anunciaba el nacimiento de su primer hijo.

Durante los últimos meses ha ido mostrando los avances de su embarazo en redes sociales y su imagen de hombre embarazado no es inédita, pero no por ello deja de ser algo inusual.

“Agradezco a todo el equipo de este hospital @amparomaternal1 fue la mejor experiencia que pude tener. Tanto amor y bienvenida gratitud 🙏 Gracias a mi doula @doulayre que estuvo a mi lado todo el tiempo dándome fuerzas para seguir adelante. Y agradezco a mi esposa @erikafeeh que dio a luz conmigo, el gran amor de nuestras vidas ❤️”, decía en ese momento tan importante.

La prueba de que las cosas son diferentes y un hombre también puede dar a luz. Ahora, unos días después, ha querido mostrar su agradecimiento a todos los que han hecho posible que pudiera crear su propia familia.

Mucho apoyo y amor

Ya con la perspectiva de los primeros días, ha querido parar y acordarse de todos los que le han ayudado a hacer esto posible. “Hoy quiero agradecer a todos los involucrados, desde mi prenatal que se hizo en @crtaids con un equipo maravilloso, que me recibió, me brindó toda la atención del mundo, me brindó amor y cariño. Sin mencionar que tuve todo el apoyo técnico profesional, con todos los exámenes realizados, dándome mucha seguridad de que mi bebé y yo estaríamos bien durante todo el trayecto”, comenzaba diciendo.

“También gracias a mi doula @doulayre quien me mostró el camino del corazón y el espiritual para recorrer este camino, estuvo conmigo en todo momento acogiendo mis incertidumbres y devolviéndome información, dejándome a salvo para que pudiera tomar la mejor decisión para mí mismo”, añadía.

“También agradecer a la maternidad @amparomaternal1 y a todo el equipo de médicos y enfermeras y al personal de recepción y guardias de seguridad, que fueron sumamente cariñosos conmigo, me sentí muy bien y muy apoyado. La entrega fue maravillosa, hicieron de todo para que tuviera una buena experiencia, tuve libertad y humanización todo el tiempo”, consideraba sobre el trato recibido.

Y no ha querido olvidarse de la persona que le ayudó en su transición: “¡Es un gran agradecimiento @sus.brasil que me cuidó desde el comienzo de mi transición y ahora me cuidó a mí y el nacimiento de mi hijo! ❤️🙏”. Una transición que ha permitido que viva un embarazo como hombre.

Una nueva vida

Reconoce que tener a su hijo en brazos le ha cambiado en muchos aspectos. “No tenía idea de la inmensidad del impacto y transformación que él tendría en mí. A partir de ese momento no volví a ser el mismo, mi cuerpo aún vibra de adentro hacia afuera, no puedo separarme ni un minuto, tengo celos de cualquier acercamiento que no sea mío o de su madre. @erikafeeh. Miro la cara pensativa y de ahí vienen ganas de llorar, de abrazar, de cuidar y de proteger”, explicaba.

“Desde ese momento las ganas de vivir palpitan dentro de mí como nunca antes en tales proporciones. ¡Tengo muchas ganas de vivir, tengo muchas ganas de estar vivo ahora para él! En ese momento nació el gran amor de mi vida, por quien viviría y viviré intensamente los mejores momentos tratando de dar lo mejor de mí cada día. ¡Por él! Para ti mi hijo! Para ti Noé 👼🏻 Te amo más que a mí ❤️”, reconocía sobre el amor incondicional que ha experimentado.

Dos días antes del nacimiento de Noah, Roberto y su mujer, la influencer y tatuadora, Erika Feeh, aparecían en la campaña de Calvin Klein con la que intentaban mostrar su apoyo a todo tipo de familias.

De momento han recibido mucho apoyo y ya han disfrutado de las dos primeras semanas de su bebé que llegó al mundo el Día de la Madre que se celebraba en Brasil ese día. De momento, ya le han sometido a más de una sesión de fotos, alguna con un acabado muy profesional.

Desde aquí les deseamos lo mejor.