La hermana de Georgina Rodríguez llegó a pesar 100 kilos y está en proceso de perderlos, pero con tarta

Ivana Rodríguez es una desconocida para muchos, aunque su nombre les suena a muchos otros. Es lo que tiene ser la hermana pequeña de Georgina Rodríguez. El documental de la modelo la puso en el disparadero y se ha despertado mucho interés hacia ella.

Es, sin duda, el gran apoyo de Georgina. Lo ha demostrado recientemente tras la pérdida del bebé de la pareja. Ivana voló desde Asturias, donde reside habitualmente, hasta el Reino Unido para ser su apoyo en un momento tan duro.

Ella también fue madre el pasado diciembre y su pequeña Deva ha sido su gran regalo. Con ella y el padre de la criatura ha celebrado sus 30 años. “GRACIAS A LA VIDA, QUE ME HA DADO TANTO… ♥️”, compartía en redes este fin de semana.

Feliz en su cumpleaños

“Los famosos 30 han llegado. Hoy he entrado en la treintena. 😱🙏 Llevo un par de años pensando: ‘ay los 30… que se acercan…ay ay ay’. Y ha llegado el día y me he sentido súper feliz, agradecida con Dios por todo lo bueno y la salud, dichosa por SER MADRE, viviendo el momento más especial de mi vida, mi primer cumpleaños como mamá, pegada todo el día a mi pequeño koala 😍, al lado de mi gran amor @carlosgarcia.eu”, explicaba.

Y como era lógico, se ha acordado de los suyos. “Me ha faltado estar con los míos, con mi gente, los he extrañado mucho. Decisiones que tomé por amor. Vivir en una ciudad que no es la mía. Sacrificios que se hacen para AMAR y SER AMADA. @carlosgarcia.eu Gracias por aportarme tanto, contigo soy mejor”, aseguraba.

No se ha olvidado de mandar un mensaje a su hermana Georgina. “Os he echado muuuuucho de menos. Hermanica mía ♥️ Lo más grande que tengo. Y a mis sobris… Jajajaja Que lo primero que me han preguntado (o afirmado más bien 😅) en la videollamada es que si vamos a comer tarta en Madrid. 🤪 Son lo más maravilloso del mundo entero”, aseguraba.

“Hago un resumen, el más resumen que se puede hacer y… Este año tengo el mejor regalo. MI HIJA. Deva. Soy tan, tan feliz… También este año me ha dado a mi sobrina Bella Esmeralda que es nuestro rayo de esperanza 💚 Me siento afortunada por ser su tía y poder disfrutarla”, hacía mención a su nueva sobrina.

Y no puede sentirse más afortunada por todo el amor que la rodea. “Muchas gracias a todxs mis seguidorxs por vuestras felicitaciones y a mis amigas y familia gracias por las flores y regalitos 😍🙏♥️✨ Os quieroooooooo!!!!!!”, terminaba.

Eso sí, no dejaba pasar la oportunidad de añadir una posdata que refleja su reto de los últimos tiempos, sentirse una mujer poderosa que se quiere y acepta como es.

“P.D. Me siento más PODEROSA desde hoy. Real. ¿Será mi imaginación? 🤪 Más sexy, más madura, más guapa, más feliz, más especial, más agradecida, más sabia (🤔🤣😎), más luchadora, más completa… Soy como el vino!!! 😜👏💪”, compartía.

Recuperando el estado físico

Aunque no llega a los más de 37 millones de seguidores, si supera el medio millón y es toda una influencer que últimamente, está muy enfocada en mostrar cómo está recuperando su peso antes del embarazo. Hace unas semanas compartía una comparativa de 2019, cuando pesaba 65 kilos, y 2021 cuando llegó a alcanzar los 100 kilos. Y es que, a diferencia de su hermana, su recuperación post parto no ha ido tan rápido.

“Objetivo: MI MEJOR VERSIÓN 💪 Ya voy por 78kg (aproximadamente). Y digo aproximadamente porque el peso es solo un número que oscila y fluctúa en dependencia del momento en que te peses. Pero me siento mejor. Más ágil. Más vital. Más sana. Con mejor resistencia y capacidad pulmonar. Yo lo llamo SALUD. 💪💪💪💪💪💪”, escribía junto a esa comparativa.

Un cambio físico que llamó mucho la atención y que la llevó a hacer algunas aclaraciones. “No, las fechas no están mal puestas. Normalmente, publicamos en instagram nuestra versión más guapa, delgada, musculosa, fashion, viajera, POSTUREO DEL BUENO, vaya. Porque a nadie nos gusta mostrarnos mal. En mala forma física, sin arreglar, o haciendo algo tan cotidiano como limpiar la casa. Eso no mola, no es guay. De ahí la confusión que ha generado mi post anterior”, explicaba.

“Ahora estoy en un proceso de recuperación de mi forma física. Sé que no me debo obsesionar, que mi cuerpo ha creado una vida, que todo mejorará. Pero realmente no estoy de acuerdo en que volveré a mi cuerpo anterior sin un esfuerzo extra. Tengo muchos mensajes de mamis que han pasado años y no se han quitado los kilos del embarazo. En mi caso hay mucho trabajo por delante. Solito no va a solucionarse”, admitía muy consciente del sacrificio que supone.

“Cuando me quedé embarazada venía de una lesión, una fractura de coxis. Que estuve sin poder moverme ni sentarme un par de meses. La pandemia tampoco me ayudó con el peso, entre otras cosas. O sea que he ido sumando circunstancias que me llevaron a pesar 100kg. Y ese fue mi límite”, aseguraba.

Motivos múltiples

Aunque gran parte de su aumento de peso se debió al embarazo, no fue la única causa y ella lo reconoce. “No hace falta estar embarazada para pesar esto o para que te duela el cuerpo al moverte, para que te inflames. Hay mucha gente que no es madre y engorda. No todos los kilos son los del bebé. El esfuerzo que estoy haciendo es grande. Pero necesario y vale la pena. Tengo que priorizar mi salud. Ánimo a todas que vamos a lograrlo”, expresaba.

Un reto el que se ha puesto por delante que no siempre es fácil. “Yo también hay días que me desanimo, que se me hace lento, que sigo sintiéndome pesada, poco ágil, que la ropa no me sirve… Pero esto CAMBIARÁ. Al subir este tipo de fotos o verlas es cuando vas notando los cambios. Aquí podéis ver hasta donde llegué y a partir de ahora veréis cómo lo voy llevando. 💪🙏💚🏋🏻‍♀️✨”, explicaba en ese momento.

Es habitual verla compartir vídeos en los que se entrega a la rutina de ejercicios que le está ayudando a recuperar su peso de hace tres años. De momento lleva una buena progresión. Unos ejercicios que acompaña por una dieta que no ha aclarado si se ha saltado por su cumpleaños.