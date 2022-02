Natalia Ferviú le echa las cartas a Georgina Rodríguez y nos descubre muchas curiosidades sobre ella

Natalia Ferviú no dejó de sorprenderse con el lujo que rodea la vida de Georgina Rodríguez desde que llegó a su majestuosa casa. “Es la primera vez que hago un servicio a domicilio y estoy un poco impactada”, dijo nada más llegar. También era la primera vez para la pareja de Cristiano Ronaldo a la que nunca habían echado las cartas del tarot.

Eso sí, tiene ciertas supersticiones. Reconoce que tiene muchas piedras en casa, sobre todo la amatista de los acuarios. Le contó que nació en Buenos Aires porque su familia paterna es argentina. Pero pronto se vino a España de donde era la de su madre.

Y claro, no podía faltar una alusión al docu reality que ha estrenado en Netflix. “Yo creo que les va a sorprender la Georgina que soy y van a decir ‘jolines, si es que son como nosotros, les gustan las mismas cosas que a mí, ¿cómo puede ser?’. Al final soy una persona normal. Una mamá feliz que se despierta por las mañanas a las 7, voy al cole, dejo a mis hijos, vuelvo a casa, entreno, veo que todo está bien”, dijo sobre lo que creía que iba a sorprender a los que se aventuren a ver su producción.

Conociendo a Georgina

En cuanto a la maternidad, aseguró que para ella “es todo, es como mi ilusión diaria. También es una preocupación porque no dejas de pensar en tus hijos estés donde estés, pero se disfruta muchísimo”.

Aunque muchos la conocen como modelo e influencer, ella también es bailarina. “Bailarina de danza clásica desde los 5 años. Pienso que soy quien soy también por la danza clásica, por la disciplina, te inculca muchísimos valores”, explica. Aunque reconoce que no practica todo lo que le gustaría.

Tanto Natalia como Georgina son de las que se ponen música en los entrenamientos. Reconocen que lo de ponerse Beethoven en los cascos mientras levantan pesas, pero Georgina asegura que la música clásica sí que se la ponía para hacer abdominales porque “los odio y me ponía tan nerviosa que decía, ‘venga, voy a ponerme música relajante’, pero sigo sin cogerles cariño”.

Primera tirada de cartas

El consejo tras leer la tirada es que mantenga la disciplina, pero se permita desconectar de vez en cuando. La carta de la fuerza le informa de que va a superar los miedos y tener una buena salud mental.

“Al final la vida te da lo que mereces. A veces sufría de pequeña porque te haces preguntas que no te puedes contestar o dices, ‘jolín, por qué yo’, y luego la vida como que te pone en un lugar que dices, ha merecido la pena y gracias tal vez a esos momentos valoras más lo que hoy la vida te ha dado”, explica sobre lo que le diría a la Georgina de 14 años.

En cuanto a sus hijos, aseguró que en su casa no son muy de entretenerlos con pantallas. Prefiere que se entretengan creando o bailando y cuando se ponen nerviosos les pone un pasaje de El lago de los cisnes.

Natalia, estilista de profesión, también quiso preguntar por el armario de Georgina, seguro que el sueño de muchas mujeres. “Tengo mucho bolso, me encanta, es mi prenda favorita, los zapatos y tengo un poco de todo, ropa cómoda, mucho vaquero, vestido, prenda exterior, me encantan los abrigos también”, explica. Aunque si tuviera que rescatar solo dos looks, tiene claro que sería un chándal con unas sneakers y un vestido ceñidito con un stiletto.

En cuanto a sus costumbres audiovisuales reconoce que “cuando empecé con Cris yo no tenía Netflix y cuando empecé con él empezamos a verlo y yo encantadísima y no puedo parar de ver series, documentales, realities... Veo muchos docu series de crímenes”, aseguraba.

Y para despedir la visita, nada como una lección rápida para aprender a celebrar un gol con glamour y elegancia.

No todos tienen tan buenas cartas como las suyas, ¿le durará la suerte?