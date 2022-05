Måneskin sustituye a su bajista durante su actuación en Jimmy Fallon

Ha pasado exactamente un año desde que Måneskin consiguiese alzarse con el triunfo en Eurovisión 2021, alcanzando una fama en todo el mundo que le ha permitido conquistar el mercado internacinal y comenzar una gira por diferentes ciudades europeas, acumulando miles de millones de escuchas, visualizaciones y fans a lo largo de todo el planeta.

La banda italiana estrenaba en vísperas de la final de Eurovisión su último single, Supermodel, que ya supera los 12 millones de reproducciones en Spotify y cuya promoción se encuentra en pleno auge. Con este objetivo, Måneskin visitaba el programa The Tonight Show on Jimmy Fallon con una marcada ausencia: Victoria De Angelis, la bajista del grupo, no acudía a la cita y era sustituida durante su actuación por un Jimmy Fallon con peluca rubia y look rockero que mostraba sus grandes aptitudes para la música.

El propio presentador era el encargado de dar los motivos de la ausencia de la artista antes de que comenzase la actuación: "Señoras y señores, Måneskin actuará esta noche. Y esto es una historia real: esta mañana nos enteramos de que su bajista, Vic, no podría acudir porque estaba enferma. Se encuentra bien, pero necesitaban un bajista, así que me preguntaron si podía tocar. Esto es cierto, ocurrió esta mañana sobre las once, y yo me quedé como '¿Cómo se toca? ¿Qué es? No lo sé' Así que ellos me enseñaron y lo capté. Y dije 'Puedo hacerlo'".

Måneskin: Supermodel | The Tonight Show on Jimmy Fallon

De esta forma, Jimmy Fallon se unía por primera vez al grupo italiano despertando los gritos a los asistentes del programa y actuando como todo un profesional. Por su parte, Victoria De Angelis compartía esa misma mañana una publicación en su Instagram con el mensaje "Me desperté como cansada", una fotografía en la que aparecía con la camisa del pijama y una cara que mostraba que la componente del grupo no se encontraba en su mejor momento.

Afortunadamente Jimmy Fallon pudo sustituirla y todo parece haberse quedado en una anécdota. De hecho, el grupo italiano abandonaba los Estados Unidos y esta mañana aterrizaban en Cannes, tal y como hemos podido ver en el Instagram Stories de su bajista oficial.