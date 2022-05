GOT7 regresa con un nuevo EP, de nombre homónimo

Los fans de GOT7 tenían muchas ganas de que llegase este momento y, por fin, ha ocurrido. La banda de Kpop acaba de estrenar su nuevo EP y con el que regresan definitivamente, después de dejar atrás su antiguo sello discográfico JYP Entertaiment, a principios de 2021. El grupo lanza un nuevo trabajo homónimo de seis canciones, además del videoclip de una de ellas.

GOT7, como se llama el EP, lo forman los temas TRUTH, Drive Me To The Moon, Two, Don’t Care About Me, Don’t Leave Me Alone y la que será su canción principal y promocional, NANANA. Esta última es una canción con un sonido muy pop y muy pegadiza, que ha sido escrita por uno de los miembros de la banda, JAY B. Con NANANA quieren transmitir alegría y muchas risas tanto para sus fans como para el público en general.

El EP se ha estrenado a la vez que el videoclip de NANANA. Un vídeo muy colorido en el que se ha podido apreciar un toque futurista, dando a entender esa proyección que tiene el grupo de seguir unidos varios años más. Tampoco han podido faltar los bailes a los que estamos acostumbrados de ver de los grupos de Kpop, con una gran coreografía.

GOT7 "NANANA" OFFICIAL M/V

Separación de JYP Entertaiment

Los grupos de Kpop, generalmente, tienen siete años de acuerdo con una discográfica y pasado ese tiempo deciden si continuar o no. En este caso, los miembros de GOT7 decidieron, a principios de 2021, poner fin al contrato de exclusividad que mantenían con el sello discográfico JYP Entertaiment. Cada uno de ellos tenía unos planes de futuro e incluso sacaron música en solitario, como es el caso de Jackson Wang, quien a finales de marzo lanzó el tema Blow. Otro de los integrantes que ha lanzado bastante música entre 2021 y 2022 fue Mark Tuan. El artista ha estrenado este último año tres canciones: my life, lonely y save me.

Todos ellos han demostrado que pueden hacer un gran trabajo siendo artistas independientes, pero GOT7 siempre será su casa y ese lugar a donde quieren regresar. Por eso, vuelven más fuertes que nunca haciendo una música nueva y en la que se sienten cómodos para permanecer juntos más tiempo. En este regreso, también han aprovechado para hacerlo a lo grande en un concierto llamado Homecoming y bajo el lema “GOT7 is our name”.