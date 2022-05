‘MasterChef 10’ acaba con una doble expulsión totalmente inesperada

Tras dos pruebas que han marcado la historia de MasterChef 10 -una por el fallo monumental nunca antes visto, y otra por una reunión de lo más inesperada-, la eliminación volvió a ser de las más ajustadas de todas las últimas ediciones del talent culinario.

En un reto en el que tenían que robar alimentos a sus compañeros, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera sorprendían a los delantales negros proponiéndoles hacer un plato de pasta con los ingredientes que tenían en tan solo media hora. Aunque la cosa solo fue a peor: a cinco minutos de terminar, el jurado les propuso aprovechar la comida sobrante para hacer otra modalidad de pasta diferente.

Hubo platos que se pasaron de cocción, otros que apenas consideraron pasta y tan solo dos que se ganaron los elogios del jurado. María Lo y David perdieron su pin de la inmunidad por no estar totalmente seguros de salvarse, y finalmente solo quedaron cuatro; aunque el final fue una auténtica:

Patricia se convertía así en la nueva expulsada de MasterChef 10… Además de Teresa. Pepe Rodríguez pronunció solo el nombre de la primera, aunque apenas unos segundos después decía el de la segunda. Parece que el tributo siciliano a la abuela de Julia, a la vez que el pésimo emplatado aunque óptimo resultado de Jokin fue suficiente para salvarse, pero las elaboraciones de ellas dos, no tanto.

Teresa se manejó de manera totalmente caótica con el tiempo, algo que acabó demostrándose en la cata de los chefs. Patricia, por otro lado, no pudo volver a revalidar la suerte del principante que ya tuvo haciendo su primer soufflé y no consiguió presentar un plato de pasta a la altura de lo que se esperaba. Que tampoco era mucho, ya que para los profesionales no era un plato demasiado complicado.