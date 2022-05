¿Cómo se le ocurrió la sintonía de ‘Los Simpson’ a su compositor? Él mismo nos cuenta la historia

Unas nubes se despejan en un cielo azul y ahí aparece: "The Simpsons...". Es muy probable que hayas leído el título cantando, y que después te haya venido una sintonía a la cabeza. No es extraño, pues la serie creada por Matt Groening lleva triunfando desde hace más de 30 años en todo el mundo, por lo que no es de extrañar que su canción sea uno de los openings más recordados de la historia de la televisión.

Pero ese tema tiene un autor -de lo más reconocido en el mundo del cine, por cierto-, Danny Elfman. El compositor tiene una extensa carrera firmando muchas de las bandas sonoras más reconocidas del cine, desde el Big Fish de Tim Burton a la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Y ni que decir tiene que sigue al pie del cañón desde los años 80, embarcándose en títulos muy diferentes entre sí y entregando resultados que a día de hoy muchos siguen recordando.

Y precisamente su último trabajo ha sido con Raimi, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. En ella ha hecho un trabajo sobresaliente manejando leitmotivs de distintos personajes -y sagas-, y poniéndolas todas en un mismo cocktail multiversal que ha encantado a los fans de Marvel Studios. Y por ello, ha charlado un rato con LOS40 respondiendo a la inevitable pregunta: ¿Cómo se le ocurrió la sintonía de Los Simpson?

Me enseñaron el opening en blanco y negro, aún sin terminar; pero fue suficiente para lograr captar la energía de esa secuencia



Según nos respondió -con una sonrisa en la cara, aparentemente feliz de hablar de la serie-, el equipo del proyecto le enseñó la famosa intro cuando aún estaban preparándola. "Tenía a Matt Groening y me enseñó el opening la secuencia inicial en blanco y negro, aún sin terminar. Pero fue suficiente para lograr captar la energía de esa secuencia, realmente oí la música en mi cabeza nada más verlo", contaba.

La inspiración fue tan instantánea, que tuvo que irse a prepararlo todo en tiempo récord: "Me fui de la reunión y escribí todo en mi cabeza, en el coche de vuelta a casa. Así que cuando llegué, ya estaba prácticamente terminado, al menos su esencia. Así que bajé rápidamente las escaleras e hice una demo muy rápida y se la mandé a Matt y al equipo, y dos días después me dieron el OK", relató.

Parece que componer una de las canciones más icónicas de la cultura pop no fue en absoluto un reto, aunque está claro que fue gracias al talento de Elfman que se quedase así para la posteridad. Y, según dice, Groening y su equipo enseguida se dieron cuenta de que esa era la canción indicada para que abriese la serie; algo que lleva sucediendo desde hace 34 temporadas.