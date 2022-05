Bruce Springsteen anuncia una gira mundial en 2023 con parada en España

Los fans del Boss esperaban esta noticia como agua de mayo, y para muchos es una agradable sorpresa. Bruce Springsteen ha anunciado que volverá a la carretera a principios de 2023. El músico arrancará con una serie de conciertos en estadios estadounidenses, seguidos de una gira europea que arrancará en el Estadi Olímpic Barcelona el 28 de abril para extenderse durante todo el verano. Es un tour muy esperado, pues no veíamos a Springsteen junto a la E Street Band desde 2017 en nuestro país.

El mismo cantante lo anuncia así en un comunicado: "Después de seis años, espero ver a nuestros grandes y leales seguidores el próximo año. Y estoy deseando volver a compartir escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos allí, el año que viene, y más allá".

Las paradas europeas previstas son Barcelona, Dublín, París, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Múnich y Monza. Más adelante se anunciarán ciudades y espectáculos adicionales en el Reino Unido y Bélgica. Las entradas para la cita en la ciudad condal se pondrán a las 10:00 del próximo miércoles 8 de junio.

Los fans más avispados ya se olían una noticia de este calibre, después de que las redes sociales del músico publicaran un vídeo en el que Bruce Springsteen interpretaba Born in the USA con la E Street Band y en el que podíamos leer 24 de mayo de 2022. Ya desde el pasado mes de marzo, el músico había manifestado en varias entrevistas la intención de reunirse con su banda de referencia para volver a la carretera.

"Estamos haciendo nuestros planes para una gira juntos, estaremos allí", dijo Springsteen en el programa E Street Radio de SiriusXM. "Esperamos estar allí este año. Simplemente no tenía confianza o no quería arriesgarme por mi audiencia, así que lo postergamos por un tiempo. Pero estamos trabajando en planes para tenerlo todo".

Estas fechas de 2023 marcarán los primeros shows en vivo de Springsteen y la E Street Band desde el final de su gira mundial de The River, que culminó en Australia en febrero de 2017. El grupo tocó públicamente por última vez en el programa Saturday Night Live en diciembre de 2020, donde interpretaron dos canciones de su más reciente álbum de estudio, Letter to You.

A pesar de no haber dado ningún concierto masivo, Springsteen no ha permanecido quieto este tiempo. El año pasado, dio a conocer su película inédita The Legendary 1979 No Nukes Concerts, colaboró con el expresidente norteamericano Barack Obama en el libro Renegades: Born In The USA y retomó su exitoso espectáculo Springsteen on Broadway en la reapertura de los teatros de la ciudad de Nueva York el verano pasado.