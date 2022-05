Chanel habla claro sobre el racismo que sufrió de pequeña y que la sigue persiguiendo

Chanel Terrero es quizá ahora mismo la mujer más querida de nuestro país. Pero esto no siempre ha sido así. Además de tener que haber hecho frente a polémicas como la del Benidorm Fest, su condición de persona racializada en España ha hecho que, esta mujer poderosa en todos los sentidos haya tenido que soportar insultos racistas y agresiones injustificadas que nadie merece.

La intérprete de SloMo y tercera clasificada en el Festival de Eurovisión 2022 representado a España, su país, ha concedido una última entrevista a La Vanguardia antes de marcharse unas semanas de vacaciones para tratar de digerir todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Y es que no ha sido fácil convertirse, de la noche a la mañana, en una de las artistas del momento —de hecho, ella su canción están en el nº1 de la lista— y la mujer con la que ahora, todos quieren contar.

En esta charla con el medio catalán, la comunidad autónoma que la ha visto crecer, Chanel ha hecho hincapié en el racismo que las personas racializadas viven en nuestro país. La cantante, bailarina y actriz ha asegurado que cuando era pequeña tenía mucho miedo a este tipo de ataques. "Incluso llegaba a creer lo que me decían, y pensaba, 'Claro, este no es mi país. Soy menos que los demás'", ha sostenido sobre el racismo que sufrió cuando apenas tenía 10 o 12 años.

Chanel ha explicado que las agresiones racistas se produjeron tanto en la calle como la escuela. Y que no solo eran verbales, también había golpes físicos provocados, entre otras cosas, por el lanzamiento de piedras. "Millones de veces llegaba a casa llorando", explica ahora la española nacida en Cuba, que recuerda que entonces encontraba consuelo en las conversaciones con su familia y sus amigos. "Por mucho que me dijeran en el cole 'negra de mierda' o 'vete a tu puto país', yo me enfocaba en otras cosas", ha recordado la artista.

Además, Chanel ha querido recalcar que los insultos racistas no le llegaban solo por parte de la población blanca, si no que a veces otros niños y niñas de origen árabe se encaraban a ella por el simple hecho de ser mulata. "Que haya racismo entre personas racializadas todavía es más fuerte...", ha denunciado.

No se calla ante el racismo

Pese a que algunas personas se nieguen a verlo, Chanel ha puesto el foco también en el racismo que sigue sufriendo tanto ella como todas las personas racializadas. " Es muy gracioso porque cuando comento esto con personas blancas como tú, se sorprenden. Y eso me da la pista de que todavía falta mucho recorrido en esta sociedad. He sufrido racismo en el transporte público, en Correos...", ha sostenido en su entrevista.

La que fuese la representante española en la última edición de Eurovisión asegura que, aunque el racismo sigue existiendo en la vida adulta de las personas racializadas, ahora ella lo gestiona diferente. "No me quiebro y no me callo. No entro en discusiones, porque creo que pierdes, porque una persona así tiene una mente muy cerrada. Pero con educación les digo: a lo mejor deberías leer un poquito más o informarte. Sin ser despectiva", ha explicado dejando claro que no piensa dar ni un paso atrás ante las agresiones de este tipo.

Chanel, una mujer con voz propia y sin miedo

Además del tema del racismo, en la última entrevista que Chanel ha concedido antes de desaparecer por un tiempo del foco, la artista ha explicado el origen de su nombre, cuya inspiración no es otra que Coco Chanel, una mujer con la que la bailarina se identifica por ser capaz de tener una voz propia y vivir sin miedo.

Al igual que la modista más famosa de todos los tiempos Chanel Terrero también vive sin miedo. Lo ha tenido antes, eso sí, pero lo ha superado para hacer frente a todos los retos que la vida le ha ido ofreciendo. "El camino no ha sido fácil. Me he encontrado con personas feas. Pero convertí eso en aprendizaje", ha reflexionado la catalana sobre lo que ha sido su carrera hasta la fecha, una trayectoria en ascenso constante en la que ha pasado de soñar con ser bailarina de Beyoncé a convertirse en todo un referente de música y baile en nuestro país.