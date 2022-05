Rihanna cumple 17 años en la música: una carrera llena de éxitos y negocios

Come, Mr. DJ, song pon de replay. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Así comenzaba la canción que fue la carta de presentación de la que sería una de las reinas de la música R&B. 17 años se cumplen desde que Rihanna estrenó su primera canción, Pon de Replay, y con la que se hizo un hueco en la industria, que se haría cada vez más grande con el paso del tiempo. La artista originaria de Barbados ha logrado posicionarse como una de las famosas más influyentes con canciones exitosas, millones de ventas y con su propia línea de cosméticos.

Pon de Replay fue el single debut de la artista y la canción que promocionaba el que fue también su primer álbum. Sin embargo, sus primeros pasos en la música comenzaron un par de años antes, en 2003, cuando un productor musical se fijó en ella en una visita a Barbados, su ciudad natal. Rihanna formaba parte de un trío que versionaba canciones de Mariah Carey o Destiny’s Child. Cuando se trasladó a Estados Unidos para grabar sus propios temas, el rapero Jay-Z la apadrinó y firmó con su discográfica un contrato para hacer seis discos.

Rihanna - Pon de Replay (Internet Version)

Con su primera canción consiguió entrar dentro del top 10 en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Austria, Italia, Suiza, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Además, fue disco de Platino en el país británico y triple en el americano. Tras este éxito, Rihanna lanzó su álbum debut, Music of the Sun, vendiendo dos millones de copias a nivel mundial.

La carrera de Rihanna empezaba a despegar de la mejor manera posible y tan solo ocho meses después de Music of the Sun estrenaba su segundo disco, A Girl like Me. Con él, también consiguió entrar dentro del top 10 de las listas de Estados Unidos o Reino Unido, entre otros países.

Rihanna alcanza el reconocimiento mundial

Rihanna ya tenía un hueco en la industria musical, pero el verdadero reconocimiento mundial lo consiguió en 2007 con el que fue su tercer disco. Good Girl Gone Bad arrasó a nivel de ventas y tiene algunos de los temas más conocidos de la intérprete, como Umbrella, con Jay-Z, o Don’t Stop The Music. Con estas canciones logró reunir decenas de discos de Platino por todo el mundo, entre los que destacaba España, logrando ocho y seis, respectivamente.

Con Good Girl Gone Bad consiguió, nada más y nada menos, que ocho nominaciones a los Premios Grammy. Ganó uno de ellos, el de la categoría a Mejor Colaboración Rap/Cantada por Umbrella. Además de este galardón, logró otros 36 más en diferentes galas como los Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards e incluso un Premio 40 Principales.

Dos años después del éxito de su tercer álbum, lanzaba Rated R. Su cuarto disco fue nombrado como el mejor disco del 2009 y no nos extraña, ya que tenía temazos como Rude Boy.

Rihanna nos tenía acostumbrados a un lanzamiento por año, o cada dos, de un disco. Por eso, en 2010, Loud salía al mercado. El quinto trabajo tenía canciones tan importantes como Only Girl (In The World), con la que logró seis discos de Platino en Estados Unidos y uno en España, o S&M, que fue quíntuple platino en el país americano.

Rihanna - Only Girl (In The World) (Official Music Video)

Tras este lanzamiento, Rihanna seguía dando giras por todo el planeta y cosechando unos números de infarto. Como no podía ser de otra manera, siguió lanzando más música y, a finales de 2011, colaboró con Calvin Harris en We Found Love, que sumó más decenas de discos de platino al casillero de la cantante de Barbados. Este tema se incluyó dentro de su sexto álbum, Talk That Talk.

Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris

Al año siguiente, Unapologetic salía al mercado como el séptimo disco de la cantante. Este trabajo contuvo dos de las canciones más íntimas de Rihanna que tuvieron mucho éxito: Diamonds y Stay. Con ellas, logró siete y nueve certificados de Platino, además de ser número uno en más de 20 países con la primera.

Anti: el último disco de Rihanna

Tras un parón de cuatro años sin lanzar disco, aunque sí música, Rihanna estrenaba Anti, el que fue su octavo álbum y el último hasta la fecha. Con este trabajo, la artista estrenó temas con una calidad y una madurez notable, con letras muy sensuales y potentes. Una de sus canciones más conocidas de los últimos años está incluida en Anti. La colaboración con Drake, Work, fue todo un éxito alrededor del mundo y logró ser disco de Diamante en Francia, así como más de una decena de Platinos.

Rihanna - Work (Explicit) ft. Drake

La mezcla de pop, con R&B y esos toques caribeños han hecho que Rihanna sea una de las artistas más importantes de la música actual y una influencia para muchas personas. 250 millones de discos vendidos es la cifra escalofriante que maneja la cantante de Barbados a sus espaldas y los seguidores que tiene por todo el mundo desean volver a escuchar nueva música, ya que lleva varios años sin sacar ningún tema que dé lugar a un posible álbum.

Rihanna: una empresaria de éxito

La influencia de Rihanna va más allá de lo artista y ella lo sabe. Por eso, desde 2017, es empresaria y podemos catalogarla como una de éxito. Ese año, lanzó una marca de productos de belleza y maquillaje llamada Fenty Beauty, junto a LVMH. Su marca ha sido reconocida a nivel mundial y se caracteriza por tener un amplio rango de tonalidades de piel en todos sus productos.

En 2020, la cantante también lanzó Fenty Skin. En este caso, es una línea de cosméticos dedicada al skincare, conformándola cuatro productos y una línea de maquillaje.

Maternidad reciente

La vuelta a la música de Rihanna sigue en el aire y parece ser que va a estarlo más tiempo. De momento, su papel como empresaria está siendo todo un éxito y, además, recientemente ha sido mamá. En enero de 2022, se conoció la noticia de que la cantante estaba embarazada de A$AP Rocky, algo que sorprendió y alegró a todo el mundo a partes iguales. Mini R nació el pasado 13 de mayo, según TMZ, aunque aún no se sabe ni el nombre del bebé.