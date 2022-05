Belén Aguilera anuncia nueva canción: ‘Antagonista’

Belén Aguilera nos ha regalado uno de los mejores discos pop en español del año. Bueno, uno de los mejores discos en general de lo que va de 2022. Superpop, lanzado el pasado mes de enero, ha demostrado que Belén se mueve como pez en el agua en este género. Ya sea en balada, en medios tiempos o en temas más movidos.

Ahora, cuatro meses después de sacar aquel álbum, Belén lanza nueva canción: Antagonista. Este nuevo single saldrá el próximo viernes 27 de mayo, tal y como ha anunciado en sus redes sociales.

Junto a la noticia, Belén ha compartido la portada del single. En ella aparece detrás de un cristal totalmente transparente en el que ha escrito en letras verdes el nombre de la canción. Eso sí, la actitud y los colores con los que vemos a Belén son totalmente distintos a los que usaba en el imaginario de Superpop. La artista aparece luciendo unas mellas negras de rejilla y un maquillaje mucho más sombrío.

"But the Superpop Belén can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead", podria estar diciéndonos Belén Aguilera con estas fotos y estos colores, al más puro estilo Reputation de Taylor Swift.

Es verdad que la propia artista ha querido aclarar que su era Superpop siempre va a seguir viva. De hecho, ha contestado al usuario The Rubiew en Twitter las razones que le han llevado a este cambio de estética para este single:

"Superpop nunca muere, lo que pasa es que este personaje es mas Mojoyoyo que Supernenas"

Superpop nunca mueree lo k pasa que este personaje es mas mojoyoyo que supernenas https://t.co/ztJQSnmTK6 — Belén Aguilera (@Belen__Aguilera) May 24, 2022

Para la sesion de fotos de Antagonista, Belén Aguilera ha apostado por el fotógrafo Steven Bernhard. El mismo que trabajó con ella. Eso sí, ahora han querido explorar colores nuevos mucho más oscuros. ¡Nos encanta el resultado!

Tendremos que esperar hasta el próximo viernes para poder disfrutar de este nuevo single. Estamos seguros de que no va a decepcionar.