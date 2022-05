Miky Woodz sobre su nuevo disco OG City: “Es muy variado y tendrá mucho reguetón y trap”

Hoy en los40

Se cumplen diecisiete años del debut de una de las divas más importantes del pop Internacional: Rihanna. Leiva muestra la cara b de los conciertos con nervios y temores incluidos. Ana Mena explica la razón por la que todavía no ha salido Las 12, su esperada nueva canción. Repasamos el emblemático disco de Lady Gaga Born This Way, que cumple 11 años.