Muere Ouka Leele, la fotógrafa de la Movida madrileña, a los 64 años

La fotógrafa Ouka Leele falleció anoche a los 64 años de edad. Es considerada uno de los rostros más representativos de la movida madrileña. Su verdadero nombre era Bárbara Allende Gil de Biedma. Sus restos han sido trasladados al Tanatorio de San Isidro en Madrid.

Ouka Leele está intimamente ligada a la ciudad donde nació y donde ha muerto. Madrid y ella estarán unidas para siempre. Fue testigo de la famosa movida madrileña con su cámara.

La fotógrafa recibió durante su trayectoria numerosos premios de reconocimiento a su trabajo. Entre ellos destaca el Premio Nacional de Fotografía en el año 2005, Premio Champagne “La joie de vivre” en 2015, Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2012) y el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2004 concedido a toda su trayectoria artística.

"Desde muy pequeña he estado tocando el arte, pintando. La fotografía no la buscaba. De pequeña no me interesaba nada. De hecho, la primera cámara que tuve me la regalaron en la primera comunión, creo, y nunca la usé", afirmaba la artista en una entrevista con Efe en 2019 que recoge la Cadena Ser. Además, desde 2014 hasta 2017 ha sido jurado de las Artes del Premio Princesa de Asturias.

Leele marcó su sello personal en todas las obras que acometía. Su estilo era muy personal, colorido y capturó como nadie los días en los que los artistas de la capital experimentaban.



Ouka Leele / Ouka Leele

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Bárbara Allende Gil de Biedma, Ouka Leele. Fue la fotógrafa más destacada de La Movida. En 2005 fue reconocida con el Premio Nacional de Fotografía https://t.co/ZTOvPLsy3O vía @La_SER — Ministerio de Cultura y Deporte (@culturagob) May 24, 2022

El mundo de la cultura ha lamentado la pérdida de Ouka Leele que falleció en un hospital madrileño tras una larga enfermedad.