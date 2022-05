Ainhoa Cantalapiedra, la que fuera ganadora de Operación Triunfo, ha sido la última expulsada de Supervivientes. En esta ocasión no le ha ido tan bien como en el talent show. No ha encajado con sus compañeros que no han dejado de nominarla desde el primer día.

Y parece que tampoco ha convencido a la audiencia que ha aprovechado la primera oportunidad que ha tenido para ponerla de vuelta a España. Iban García, de Infiltrados en Honduras, ha sido uno de los primeros en hablar con ella.

Ha confesado que está deseando ver “a mis animales, tengo cinco gatos y tres perros” aunque se ha olvidado del nombre de uno de ellos, “es la proteína”. También ha revelado que lo primero que quiere comer, aunque no tiene mucha ansiedad por el tema, un poco de pollo y que la primera llamada sería a su madre”.

Opinando sobre Ainhoa

En Ya son las ocho han comentado la expulsión. “A mí me ha decepcionado un poquito Ainhoa”, revelaba Cristina Porta, “es verdad que hacía tiempo que no la veíamos, pero tiene un carácter muy fuerte y no se ha visto a la verdadera Ainhoa. Para mí ha pasado como de puntillas”.

“Ha desaprovechado un poquito la oportunidad. Creo que se ha desarrollado mejor como parásito que como concursante conviviendo con el resto de sus compañeros e, incluso, llegaría a decirte que es una persona que cada cosa que hace en la isla tiene que recalcarlo en el momento que hay cámaras. Cada vez que hay una cámara, Ainhoa tiene que recalcar todo lo que ha hecho durante el día y, al final, Supervivientes es también un poco de contenido y para mí el contenido lo ha dado más siendo parásito”, reflexionaba Rocío Flores sobre su concurso.

“A mí me gustaba mucho porque tocaba mucho las narices a todo el grupo y a todo el mundo le caía fatal y eso es maravilloso”, llevaba la contraria Miguel Ángel Nicolás.

El caso es que Ainhoa tendrá que seguir el concurso ya desde España.