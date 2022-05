El miedo cobra protagonismo en ‘El Hormiguero’ con la visita de José Andrés y el discurso final de Pablo Motos

José Andrés no es solo chef. Es, entre otras cosas, buena persona. Y lo ha demostrado, una vez más, durante su visita a El Hormiguero. Ha ido, como todos los invitados, a divertirse, pero también a poner el foco en la difícil situación que está viviendo Ucrania.

Este viernes se estrena en Disney+, Alimentando al mundo, un documental que recoge la labor de la ONG World Central Kitchen que fundó el cocinero español y que está presente en todas las tragedias humanitarias del planeta.

Tras la invasión rusa, José Andrés y su equipo se marcharon para allá. Él les dijo a sus padres que se iba a Polonia, pero pronto vio la necesidad de actuar dentro del país. Su ONG sufrió un bombardeo ruso en uno de sus restaurantes que dejó a cuatro voluntarios heridos y causó la muerte de otra persona ajena a la misión.

El miedo de José Andrés

Sería absurdo no hablar de miedo cuando uno actúa en un país en guerra. “Yo no te voy a decir aquí que soy la persona más... Yo soy miedoso”, aseguraba el chef. “Pero hay un momento que lo que más miedo me he dado cuenta que me da es la indiferencia. Me da miedo que haya indiferencia en el mundo”, ha sentenciado.

“Cuando estás al lado de personas, mujeres, niños —niños que están ayudando a repartir, que están porque no pueden irse, son demasiado pobres para irse de su aldea y su aldea no está lejos de esas tropas que no paran de bombardear— y cuando tú ves a la gente, cada ucraniano ahora mismo forma parte de la respuesta humanitaria”, intentaba explicar.

Ha sido testigo de la entrega de los ucranianos a los demás. Todos tienen la misión de ayudar y lo hacen en la medida de sus posibilidades. “Lo que he visto en Ucrania es algo que no he visto en muchas partes del mundo. Yo hoy día me siento un ucraniano más por lo que he visto allí”, admitía. Es consciente de que los ucranianos están luchando por la libertad y la democracia. Y asegura que no solo lo hacen por ellos, sino por todos nosotros. Y de ahí que considere que todos tenemos que estar al lado del pueblo ucraniano.

Palabras que han generado el aplauso espontáneo del público conmovido por sus palabras. Y es que el miedo no debe ser barrera para estar ahí y apoyar a la gente que lo necesita. Un aplauso que se ha extendido a las redes sociales.

El discurso de Pablo Motos

De hecho, el miedo ha sido un tema recurrente en el programa. Pablo Motos acababa el programa con una reflexión sobre el tema. “Cada vez tengo más claro que lo que mueve el mundo no es el amor, ni el odio, ni la ambición, ni el poder, ni siquiera el dinero. Todas estas cosas son solo escapatorias para huir del miedo porque el motor del mundo es el miedo”, aseguraba.

“Esa negra sombra que está detrás de todo y en el fondo de todo le tenemos miedo a todo. Le tenemos miedo al presente, al pasado y al futuro, a lo conocido y a lo desconocido, a la rutina y al cambio. Tenemos miedo a perder y a ganar, a la libertad y a la esclavitud, a la felicidad y al dolor, al amor y al desamor, a la soledad y a la compañía, al fracaso y al éxito, a la aceptación y al rechazo, a la vida y a la muerte. Le tenemos miedo a todo”, insistía para hacer ver que es algo cotidiano.

El miedo es inherente al ser humano. “El miedo es muy cabrón porque agranda los problemas y nos hace pequeñitos y nos dice al oído, ‘no lo intentes’, ‘tú no puedes’, ‘tú no sabes’. Por miedo a fracasar, no lo intentamos muchas veces y acabamos conformándonos con menos”, expresaba sobre las consecuencias.

“El miedo es como la vieja del visillo que lo observa todo, lo controla todo, se mete hasta en tus relaciones sexuales con el miedo a no dar la talla, a no satisfacer a la pareja, a no llegar o llegar antes de tiempo”, exponía.

“El miedo es como una madre super protectora que no nos deja movernos, que no nos deja respirar, que no nos deja volar, que no quiere que hablemos más de la cuenta, que no nos fiemos de nada ni de nadie y eso es el miedo”, seguía intentado definir en qué consiste esta emoción.

“Es que tenemos miedo hasta de estar bien. Cuando estamos bien, pensamos, algo malo me va a pasar. Pero, ¿qué le pasa a tu cabeza? Además, es que no paramos hasta que lo encontramos porque el miedo está ahí siempre atento a tus debilidades, a lo que diga, a lo que hagan los demás, a lo que piensen de nosotros, a sus miradas, a sus lenguas”, continuaba.

Y es que el miedo afecta mucho a nuestras vidas: “El miedo nos lleva, incluso, a no ser nosotros mismos cuando estamos delante de los demás por miedo a que nos avergüencen, a que nos humillen, a que nos rechacen o a que no nos quieran. Y lo más curioso de todo es que el miedo no existe si no lo creamos nosotros. El miedo es un acto sorprendente de la imaginación y, eso sí, a la imaginación hay que tenerle mucho respeto porque el miedo al que decidas escuchar afectará muchísimo a tu vida”.

Enfrentarse al miedo

El discurso de Motos no se ha quedado en evidenciar algo de lo que muchos se habían percatado. Ha ido más allá, intentando dar recursos para enfrentarse a él.

“Todos conocemos a gente secuestrada en este momento por el miedo. Y aquí viene lo difícil, ¿hay alguna solución? ¿Hay alguna forma de acostumbrarnos al miedo para que no nos domine? A ver, yo no soy ningún experto ni me atrevería a dar consejos a nadie, pero la verdad es que he pasado bastante miedo en esta vida y os puedo decir algunas cosas que a mí me han funcionado”, anunciaba.

“Lo primero, siempre, es definir. Definir el problema, pero en el miedo y en cualquier cosa. Nuestros miedos fundamentales son el miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a no ser comprendidos y, sobre todo, el miedo a no ser suficientes. Suficiente buena madre, suficiente buen amigo, suficiente buena pareja, suficientemente inteligente. La mayoría de estos miedos desaparecen mejorando tus habilidades”, expresaba como posible solución.

Antídotos contra el miedo

“El mejor antídoto para el miedo es la destreza. Hay que aprender a hacer lo que se te da mal hasta que se te da menos mal y confiar en el proceso, el ratito que vas a estar haciéndolo mal porque al final lo acabas haciendo bien”, recomendaba.

Pero no es la única solución: “Y luego ya está el miedo paralizante. Las situaciones incómodas, las horribles. Esto es ciencia. Nuestro cerebro asocia las palabras con sentimientos. Una palabra, un sentimiento. Y asociamos la palabra miedo con una sensación muy intensa y muy desagradable, por lo que una buena fórmula es cambiar la palabra miedo por otra que te guste más”.

“Si cambias ‘tengo miedo’ por ‘estoy emocionado’, controlas la situación de otra forma. El miedo y la emoción son sentimientos muy parecidos, pero al cambiar las palabras, cambias la mentalidad con la que te enfrentas a las situaciones”, explicaba sobre su método para enfrentar los miedos.

Claro que puede que nada funcione. “Si todo falla, si todo se va a la porra, la única forma que yo conozco de vencer el miedo es dejar que te atraviese. El miedo está acostumbrado a que huyas. Recuerda que el miedo es algo que te has inventado tú. Te lo has inventado tú y el miedo está acostumbrado a que huyas. Si te das la vuelta, el miedo se desorienta. Te lo garantizo. Cuando algo te de miedo, miedo atroz, paralizante, aguanta y sigue y comprobarás que hay un momento en el que la intensidad del miedo ya no sube más, te atraviesa y desaparece. ¿Es incómodo? Sí, muchísimo. Pero la incomodidad es inofensiva y una vez que lo has probado te va a apetecer repetir porque ya sabes que puedes”.

Y para cerrar ha recurrido a palabras ajenas: “Como dice mi amigo Albert Espinosa, los valientes fueron antes cobardes y si has sido un pequeño cobarde puedes acabar siendo un gran valiente. Igual que José Andrés ha conseguido el aplauso del público, Pablo Motos ha recigido los mismos comentarios en redes, aunque en su caso, no han faltado los haters que no aguantan sus reflexiones.

¿Quién dijo miedo?