Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol demuestran en ‘La Resistencia’ quién de los dos es el fuerte de Upa Dance

Miguel ángel Muñoz y Pablo Puyol están en plena campaña de promoción de su última película, En otro lugar. Pero claro, teniendo a los dos juntos es imposible no hablar de Un paso adelante, que no hay nada que nos guste más que un chute de nostalgia y lo hicieron en La Resistencia.

Es imposible no encontrar la rivalidad entre ellos. De hecho, David Broncano les preguntó si alguna vez se habían enfrentado en un combate de lucha libre. “Me ganaría él porque es un mamón y me pegaría bocaditos, pellizcos, es de esas cosas”, aseguraba Pablo.

El presentador estaba obsesionado por saber si alguna vez habían competido en fuerza física. “Sí, hemos echado pulsos. Tú me has ganado siempre. Pablo me ha ganado siempre a todo”, aseguraba Miguel Ángel. Una confesión que le ha llevado a Broncano a pedirle que mostrara músculo. Se ha hecho de rogar pero al final hemos podido comprobar que tiene una buena bola en el brazo.

Recuerdos del pasado

Les hacía falta tener buena forma física para afrontar los conciertos de aquella etapa juvenil de tanto éxito gracias a la serie. Tantos ellos como Beatriz Luengo, Silvia Marty y Mónica Cruz se conviertieron en los jóvenes de moda tras el estreno de la serie y más cuando decidieron salir de gira con el grupo que salió de esa experiencia. Llegaron a pasar momentos de apuros por el fervor de sus fans.

“En aquella época llevaba pendientes, anillos, cualquier mierda me la colgaba y estuvieron a punto de arrancarme un dedo tirando de un anillo”, recordaba Pablo como parte de esos recuerdos de aquel momento de locura.

“Cuando tocábamos, había muchos desmayos. La gente dormía días en la calle para estar en primera fila. 20.000 personas apelotonadas. Tengo muchas imágenes de estar ahí cantando y ver cómo se ponían ojos en blanco, se desmayaban y se las llevaban”, recordaban aunque también contó que pilló que por lo menos, en uno de esos casos, era un desmayo fingido.

A prueba

Y volviendo a lo de la fuerza, les sometió al aparato de descargas eléctricas y quedó claro quién es el que tiene más aguante. Miguel Ángel mostró nerviosismo desde el principio mientras que Pablo era todo templanza.

Broncano hizo una primera prueba que fue suficiente para ver a Miguel Ángel dando botes y gritando. Eso sí, Pablo ni se inmutó. Lo que vino a continuación fue un espectáculo propio de un duo humorístico donde uno es el débil y otro el fuerte y está claro quién era quién.

“Lo guapo es que te conviertes en Prince Royce, el rey de la bachata”, bromeaba el presentador. “Parece que te estés meando, tronco”, añadía su compañero. “Es que me está doliendo, esto no puede ser bueno”, se defendía Miguel Ángel que aguantó hasta el nivel más alto, pero entre gritos y saltos.

Eso sí, hemos descubierto que Pablo es inmutable.