Las emocionantes palabras que Beatriz Luengo le ha dedicado a María Pedraza por UPA Dance

Beatriz Luengo, Yotuel, Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol y todo el resto del equipo de trabajo de Un Paso Adelante siguen recogiendo casi 20 años después los frutos de haber protagonizado una serie que marcó a varias generaciones. El último caso lo hemos vivido gracias a una entrevista de María Pedraza en S Moda para El País.

La actriz revelaba en la citada entrevista que de pequeña montaba sus propias coreografías en el salón después de ver los capítulos de Un paso adelante: "Me encantaría decir a Beatriz Luengo que empecé a bailar por ellos". Y aunque la carrera de la madrileña cambió del baile a la interpretación, Pedraza sigue teniendo alma de bailarina.

Y el mensaje ha llegado directo como una flecha a oídos de Beatriz Luengo que le ha dedicado unas emocionantes palabras a la actriz: "Querida @mariapedraza_ que ilusión me hace leer esto. Te sigo como sabes desde hace bastante tiempo y te veo tan preparada como bailarina y actriz. No sabía esto después de tanto admirarte y tengo que decir que me hiciste feliz porque ser actriz y bailarina en su día me penalizó muchísimo pues iba a los casting después de la serie y me decían: ¿¿pero tú no eras bailarina?? Los managers también me cuestionaban: es que como actriz te va a costar porque te ven bailarina".

Beatriz continúa su mensaje a través de su perfil oficial en Instagram: "Parece que fue hace un siglo y realmente fue ayer. Han cambiado mucho las cosas, menos mal, me alegro que solo el esfuerzo y dedicación sea lo que cuente y que jamás una chica (o un chico) tenga que borrar de su currículum que estudió danza de manera profesional para ser actriz y que ambas disciplinas, tan complementarias para mi, puedan convivir en un mismo espacio".

Una historia dura que acaba con final feliz: "Durante muchos años me he lastimado a mi misma por dejar el teatro de texto y mostrar la danza como algo que podía hacer. El tiempo y el amor de la gente por “Un paso adelante” me han curado pero que ahora alguien tan MARAVILLOSA como tú pueda decir que la serie o mi personaje le inspiró a bailar es una recompensa para mi créeme, por eso te escribo este post un poco largo porque no quiero que se quede como un simple GRACIAS quiero que sepas lo que significa. Te admiro preciosa y hoy me curaste un poquito más🌺 Por cierto Gracias a todos los que cada día me decís que la serie os inspiró, como veis significa mucho para mi 🙏🏼".

Para ella y para millones de personas en España que están esperando la reapertura de la academia de baile más popular de nuestras pantallas. De momento sigue sin haber confirmación oficial y ya sabéis que hace unos días Miguel Ángel Muñoz enfrió un poco nuestras expectativas.