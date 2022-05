Lara Álvarez vuelve a estar soltera tras su ruptura con Davide Rey

La presentadora Lara Álvarez ya no está con Davide Rey y, por tanto, vuelve a estar soltera, según ha explicado la revista ¡Hola! Al parecer, la presentadora de Supervivientes rompió su noviazgo con Davide Rey el pasado mes de febrero, justo antes de viajar a los Cayos Cochinos para presentar la nueva edición del reality más salvaje de Telecinco. Sin embargo, ninguna de las dos partes se ha pronunciado al respecto y tampoco han transcendido más detalles de la supuesta ruptura.

Y es que fue a principios de este mismo año cuando saltó a la luz la relación amorosa de Lara Álvarez y Davide, tras haberles fotografiado juntos en la sierra de Guadarrama. En ese momento, las especulaciones sobre quién era Davide se dispararon, ya que todos querían saber los detalles que se escondían detrás de este misterioso hombre. Sin embargo, no transcendieron muchos detalles sobre su vida. Solo se ha conocido que es italiano y que, desde hace tiempo, vive en nuestro país por motivos de trabajo. De hecho, forma equipo con Lara en Supervivientes.

Lara Álvarez y Davide Rey se conocen desde hace muchos años y hasta el pasado mes de enero su relación había sido exclusivamente de amistad. Aunque no hay que obviar que el hecho de compartir pasiones y hobbies une y esto fue justamente lo que les sucedió a ellos. De hecho, la citada revista también ha explicado que Davide, antes de conocer a Lara Álvarez, ya tuvo una relación con otra persona, que trabajaba en la producción del magazine y con la que tuvo un hijo en común.

Además, recogiendo unas palabras de Lara Álvarez de nuevo en la revista ¡Hola! hace cerca de dos años demostraban ya cómo gestiona este tipo de situaciones. “Creo que soy una persona que tiene las cosas claras, sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero y directamente no titubeo, ni pierdo el tiempo, ni hago perder al tiempo al de enfrente. […] Lo que hago es trabajar mucho en mí, en mejorar y hacer introspección para saber qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y qué es lo que no me gusta”, espetó al medio tras su ruptura con Andrés Velencoso. Unas palabras que podrían reflejar el estado emocional en el que ahora también se encuentra la periodista.