Vanesa Martín anuncia colaboración internacional cuando menos se lo esperaban sus seguidores

“27 de mayo, Si pudiera feat @jesseyjoy 💥💥♥️♥️!!! Mis licenciad@s calienten que salimos! @joy @jesseboy !!”. Con estas palabras Vanesa Martín anunciaba su colaboración internacional. Parece que hacer las Américas le ha sentado muy bien.

Estas últimas semanas ha viajado a lugares como San Juan de Puerto Rico, Nueva York, Miami, Washington, Los Ángeles, San Francisco en un viaje único y una primera gira americana que no le ha dejado más que alegrías. “Cogimos aire y volamos!! GRACIAS!!!!!!!! ♥️💥”, compartía acabado el tour.

Los Ángeles y San Francisco han sido sus últimas paradas americanas antes de regresar. “Dejar huella, dejar huella sin atajos, desde el trabajo bien hecho y cuidado, desde las entrañas del alma y absorbiendo todas las imágenes que me llevo y la inspiración que en estos días me asomó gracias a lo vivido”, reflexionaba sobre lo que ha vivido en esas ciudades.

“Estoy feliz, reposando el viaje y con la sonrisa dibujada. Me siento afortunada y me llevo en mis retinas y la emoción una apuesta que espero no haga otra cosa que crecer. Son tiempos en los que la esencia se paga cara, pero si se encuentra, llegas a la gloria. Y yo quiero esencia y raíz allí donde vaya y con quien vaya”, aseguraba.

Un viaje que ha disfrutado en compañía. “Ha sido un viaje muy auténtico y muy de hermandad con mi equipo y l@s Amig@s que nos han acompañado en ratos. Seguimos…Voy a buscar nuevas maneras de dejaros huella.☺️🍀❤️💥 GRACIAS por cantar conmigo a pleno pulmón!!!💥💥💥”, terminaba su reflexión.

Nuevo tema

Y vaya si sigue. No ha hecho más que volver y ya está anunciando tema nuevo en mitad de la gira de 7 veces sí. Parece que sigue con esos aires internacionales porque ha fichado a Jesse & Joy, los dos hermanos Huerta que comparten una forma de entender la música muy parecida a la suya.

De momento no ha dado muchos detalles. Hemos podido escuchar unos segundos y ver la portada que llega cargada de neón y un estilismo al que no nos tienen tan acostumbrados. Está bien eso de ir innovando y no tenerle miedo al amarillo.

Si pudiera se llama el tema y todavía no sabemos qué historia nos presenta, pero no tardaremos en hacerlo porque este mismo viernes podremos escucharlo y ver el vídeo. “Saquen sus cajas de 🤧”, pide Joy.

A muchos de sus seguidores les ha pillado por sorpresa este anuncio y ya se muestran ansiosos por conocer este nuevo material. De momento, los mensajes son todos positivos. “Alaaaaa 🔥🔥”, comentaba India Martínez.