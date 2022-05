¿BLACKPINK llegará a su fin? Sus integrantes responden sobre la vida después del grupo

Las chicas de BLACKPINK se han convertido en noticia después de la publicación de su entrevista para la revista Rolling Stone. El misterio en torno al lanzamiento de su segundo álbum de estudio ya ha sido resuelto después de que la publicación haya desvelado que llegará a las plataformas digitales y a las tiendas de todo el mundo a finales de este 2022.

Pero lo cierto es que no es lo único sobre lo que han hablado estas cuatro integrantes de una de las girlbands más populares de la industria de la música. Y es que a muchos nos cuesta imaginar una vida sin su música, sin sus conciertos y sin sus nuevos lanzamientos, ¿verdad? Pues tranquilo/a porque no eres el/la único/a.

Rosé, una de sus integrantes, tampoco se imagina una vida sin BLACKPINK. Ante la pregunta de qué hay después del grupo, ella lo tiene claro. "Pienso sobre ello, pero no creo que se acabe. BLACKPINK es mi familia para siempre. Crecí con ellas. Son parte de mí. No creo que acabe. Es una tontería por mi parte preocuparme por eso o pensar sobre lelo. Pero ya sabes, cuando algo es bueno y lo amas tanto, siempre piensas en eso porque no quieres perderlo", dice nuestra protagonista.

No es la única. "Aunque tengamos 70 años y tengamos vidas diferentes, seguiré sintiéndome BLACKPINK. Aunque suene cursi, no creo que BLACKPINK termine nunca en mi corazón. Es una parte de mi familia. No puedes negar a tu familia", asegura Jennie. "Quiero decir, ¿no durará BLACKPINK al menos 10 años más? Tendremos casi 40 para entonces. Algún día nos casaremos y cosas así. Pero entonces veo a las Spice Girls, cómo se juntaron para un concierto de reunión. ¿Podemos hacer eso también algún día?", declara Lisa.

Sus palabras han tranquilizado a sus millones de fans, que ahora pueden respirar tranquilos y pensar que lo de separarse es algo que a sus integrantes no se les ha pasado por la cabeza. Aunque muchos de ellos estaban seguros de que aún quedaba BLACKPINK para rato.

Eso parece indicarnos esta última entrevista de las chicas, en las que es evidente que se avecina su nuevo trabajo musical. Y tú, ¿tienes ganas de escuchar el segundo álbum de estudio de las chicas? ¡Va a ser un éxito!