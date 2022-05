Andrei Ionuț Ursu (Eurovisión), consuela a Lydia Lozano mientras Jorge Javier Vázquez le tira los tejos

Este miércoles llegó el gran día. Por fin pudimos ver a los colaboradores de Sálvame lucir los diseños que se habían preparado para esa gran noche de la moda española. Pero llegar a ese punto no ha sido fácil. Los últimos días todos ellos han vivido en un ambiente de nerviosismo y estrés que unas horas antes de comenzar, ha pasado factura en alguno de ellos.

No había más que ver el número que se montó Lydia Lozano durante el programa de la tarde. Parece ser que no haber informado de que le iban a quitar la escayola ha supuesto un grave problema que ha terminado con ella llorando a moco tendido.

Jorge Javier Vázquez no ha dudado en perseguirla por las instalaciones de Mediaset, incluso en el exterior, para intentar consolarla y quitarle la idea que volverse a su casa. Poco se la entendía por el sofocón que llevaba, pero llegó a decir que le dolía mucho que él la criticase tanto.

Aunque él ha intentado animarla de varias maneras, al final, lo más efectivo ha sido darle un abrazo. Justo en ese momento llegaba a los estudios el representante rumano de la última edición de Eurovisión, el de ‘hola mi bebebé’.

Interactuando con Andrei

Jorge Javier se ha lanzado hacia él para decirle lo mucho que le gusta su canción (ironía después de decir que es una mierda) y el cantante se ha dirigido directamente a Lydia para intentar animarla. Le ha recordado que hacía sol, que la vida es maravillosa y que no había que llorar. Y le ha dado otro abrazo de consuelo.

Antes de irse, el presentador le ha parado para explicarle que “aunque no lo parezca yo soy el presentador del programa y todo esto es mi casa. Claro, no me haces ni puto caso porque crees que soy un azafato, pero cuando me veas tú manejar el cotarro te vas a cagar. Yo soy muy importante en esta cadena. He sido yo el que ha dicho que vengas porque me encanta tu canción y me han dicho que estás buscando novio en España”.

“Novio, novia”, respondía él. Al final dejaba claro que él deja fluir. “Uy, como los jóvenes, de género fluido”, matizaba el presentador que le preguntaba por su edad. “29 años, ya veremos”, decía mientras el cantante se moría de la risa.

Wrs, el representante de Rumania en Eurovision, le da un abrazo a Lydia Lozano. El mejor vídeo que verás hoy #yoveosalvame pic.twitter.com/uA8ZmVLZ3e — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) May 25, 2022

Luego intentaba explicarle lo que es el baile de Lydia Lozano, el chuminero, y ha salido huyendo. “Tiene buen culo Andrei”, aclaraba Jorge Javier mientras volvía a Lydia que, una vez más, recuperaba sus lágrimas y su drama.

Todo quedó en el olvido cuando empezó la Sálvame Fashion Week. Eso sí, con otro tipo de tensiones.