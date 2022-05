Los Principales de Alejandro Sanz: la playlist con todos sus éxitos en LOS40

Es uno de los artistas más importantes en nuestro país, y solo con echar un vistazo a la lista de LOS40, podemos comprobarlo. Alejandro Sanz ostenta el récord de canciones que han llegado a lo más alto de la lista de éxitos más importante del país. Una carrera tan prolífica bien se merece un análisis exhaustivo de sus temas, y una recopilación de todas las que han pasado por la radio de los éxitos.

Han sido 25 los temas que han alcanzado la posición más alta, desde que llegó a la música Pisando fuerte allá en 1991. La primera canción de Alejandro en la lista, sin embargo, fue Los dos cogidos de la mano, que entró al puesto Nº24 en junio de 1991, llegando hasta la posición Nº 15.

En verano de 1993 la gran expectación creada con la salida de su segundo álbum, Si tú me miras, hizo que consiguiera su primer Nº1 directo, con la canción que daba título a aquel álbum irrumpiendo en lo más alto en su primera semana en lista. Esto mismo volvió a ocurrir dos años después con la salida de Alejandro Sanz 3, y con el sencillo de adelanto, La fuerza del corazón, irrumpiendo directamente al Nº1 en junio de 1995.

Por tercera vez ocurrió con la llegada a nuestras vidas del histórico álbum, Más, que vino avanzado por Corazón Partío, a la postre el mayor éxito de Sanz, que entró directamente al Nº1 el 3 de enero de 1998, y permaneció allí por dos semanas. De hecho, en un análisis puramente numérico, podríamos decir que el álbum que más éxitos ha aportado a la carrera de Alejandro fue el tercero, que colocó ni más ni menos que seis sencillos en la lista de LOS40 Principales.

Fueron 25 medallas de oro, pero podrían haber sido más, ya que hubo canciones como Amiga mía en 1998 y Tú no tienes alma en 2004, que se quedaron con la plata, en el puesto nº2.

Si hablamos de canciones reincidentes, habría que destacar algunas, como Se le apagó la luz, que estuvo en lista en su versión original en 1992 y de nuevo en su versión unplugged una década después, en 2002. También repitió Corazón partío, con un remix veraniego en aquel agosto del 98, y posteriormente a dúo con Malú, desde el álbum en vivo que ella publicó en 2004.

Un caso de segunda vida para un éxito de Alejandro fue también el de Y ¿si fuera ella?, que ya fue Nº1 en otoño del 97, pero que, años más tarde en la versión que otros artistas publicaron para rendir tributo alcanzó el puesto 12 con las voces de Antonio Orozco, David Bisbal, Juanes, Laura Pausini, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Pablo López o Vanesa Martín, entre otros.

No solo hemos escuchado en la radio la voz del artista madrileño, sino que curiosamente hay un Nº1 de la lista en que él solo tocó la guitarra, y, además, casi sin ser anunciado. Se trata de Negrita del grupo La Unión, que cuenta con un solo de guitarra de Alejandro y que coronó la lista en la primavera del 96, época en la que él sonaba en la radio con Canción sin emoción.

Alejandro Sanz posa en la gala de los 40 Principales Awards' en 2017. / Europa Press/Europa Press via Getty Images

A lo más alto también acompañado

De todas las veces que Alejandro ha llegado a lo más alto de la lista, 19 de ellas han sido en solitario, pero también ha compartido este éxito con otros artistas, como Shakira, Camila Cabello, Alicia Keys, Melendi y Paolo Vallesi. La tortura fue su colaboración más exitosa, y se mantuvo hasta cuatro semanas en el Nº1.

Su primera colaboración internacional, y el primer paso para convertirse en un artista global, fue Me iré (The Hardest Day), que publicó junto a The Corrs desde una edición especial del álbum El Alma al Aire, llegó a ser Nº4 de los Principales.

Otros artistas que han compartido éxito con Sanz en su paso por la lista de los Principales han sido Joaquín Sabina, con Lola Soledad en las navidades de 2010 o la estrella británica Emeli Sandé, que invitó a Alejandro a hacer con ella un dueto de su hit Next to Me.

Juanes, Alejandro Sanz y Dani Martin, actuando juntos en los 40 Principales Awards 2010 en el Palacio de los Deportes de Madrid. / Carlos Alvarez/Getty Images

Como curiosidad, la canción interpretada por Sanz que más semanas aguantó en la lista fue en realidad un tema de Antonio Carmona en el que Alejandro colaboró como voz acompañante en 2007. Para que tú no llores entró en lista en un 20 de enero y salió en diciembre, tras 47 semanas sonando en la radio.

