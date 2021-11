Alejandro Sanz, 30 años ‘Pisando fuerte’ en la lista de LOS40

La carrera musical de Alejandro Sanz ha sido meteórica. El artista madrileño tiene el récord de poseer el mayor número de Nº1 en la lista de LOS40 con 25 de sus temas, todos ellos ya convertidos en auténticos clásicos que forman parte de nuestra vida. Podríamos decir que llegó a la industria Pisando fuerte, y ese es precisamente el tema que queremos recordar, cuando se cumplen 30 años del momento en que llegó a lo más alto de la lista más importante de nuestro país.

Viviendo deprisa es el disco que significó el despegue de su carrera musical. Llegó en 1991, dos años después de su Los chulos son pa´cuidarlos, su álbum debut, con el que probó un apodo que poco después dejó de usar, el de Alejandro Magno. Con su primer trabajo con la discográfica Warner, llegó a vender más de un millón de copias y se alzó como un ídolo de masas hasta hoy en día, que continúa siendo uno de los artistas españoles más reconocidos de la historia de nuestro país.

El propio músico explicó el significado de Pisando fuerte, la canción más conocida del disco: "habla de una relación entre un chico y una chica un poco mayor que él. Realmente en una forma de reivindicar de nuevo la idea de que el amor no tiene edad. Viene a decir 'no me importa nada que esté mal visto, que estés casada o lo que sea. Tú eres la persona que me hace feliz en este momento de mi vida y ya está".

En los últimos meses, Alejandro Sanz ha estado celebrando el lanzamiento de Viviendo deprisa utilizando sus redes sociales. El músico ha inundado su Instagram con algunas de las actuaciones más nostálgicas de su carrera, recordando con cariño aquella época. "Hace unos días cumplí 30 años con uno de los amores de mi vida: la música". Eso se podía leer en uno de los vídeos que colgó, en el que se le puede ver interpretando Pisando Fuerte mucho más joven.

Además de ponerse nostálgico, se ha mostrado tan agradecido con los fans como siempre, y no ha perdido la oportunidad para mandarles un mensaje. "Todo esto ha sido posible gracias a vosotr@s ¿Continuamos este viaje?". Ahora que está a punto de lanzar su nuevo disco, y que acaba de recibir el honor de inaugurar una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Alejandro Sanz aún tiene mucho que decir y, seguro, muchos más Nº1 de LOS40 por celebrar.