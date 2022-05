Alanis Morissette lanzará un álbum de meditación para mejorar la salud mental

En los últimos años, Alanis Morissette lleva tiempo demostrando que es una de las artistas más volcada con la vida sana, la buena alimentación y el ejercicio físico y mental para sentirse mejor. Ahora da un paso más, y la canadiense ha anunciado la publicación de un nuevo disco. No se tratará del pop al que estamos acostumbrados, sino que será un álbum centrado en la meditación. A través de once temas nuevos, la artista quiere ayudar a sus fans a familiarizarse con esta práctica que tanto le ayuda en su día a día.

The Storm Before The Calm es el título de este nuevo trabajo, que llegará el 17 de junio, con un adelanto que se llama Safety – Empath in Paradise. La artista canadiense ha hecho este anuncio destacando las bondades de la meditación: "Meditar descansa mi interior hasta el punto en que puedo tener acceso a ideas, visiones e inspiraciones: puedo escuchar mi propio Yo con Y mayúscula. La música, para mí, es como un portal en cierto modo, una invitación a un estado del ser en el que normalmente no estoy. Hacer el disco me mantuvo súper conectada y responsable durante la pandemia, cuando sentí que solo iba a desaparecer y a alejarme flotando", considera.

Además, a la vez del lanzamiento generalizado en las plataformas tradicionales, The Storm Before The Calm también se lanzará en la aplicación líder de salud mental, Calm, recoge Broadway World.

Alanis habló hace tiempo sobre su amor por la meditación, admitiendo que la ha ayudado mucho a lo largo de los años. "Cuando comencé a meditar, el primer paso fue tener menos miedo de enfrentar mi ansiedad", aseguró. Alanis también ha contado en varias ocasiones que la meditación y la música la han ayudado a enfrentar varios desafíos en su vida. "Cada vez que surgía algo, no sabía cómo procesarlo porque era demasiado joven y escribía una canción o meditaba", reconoció.

Alanis Morissette - safety—empath in paradise

La artista ha confesado en los últimos tiempos algunas malas experiencias relacionadas con la fama, así como con sus adicciones, el machismo o el abuso que afirma haber sufrido en ocasiones por parte del mundo de la música. Todo, en un marco en el que habla de un "trauma sexual" del cual no ha dado detalles, pero sobre el cual sí ha realizado una dura e impactante afirmación: "Si no tuviera un equipo completo de terapeutas durante toda mi vida, no creo que todavía estuviera aquí".

Una entrevista que se publicó en The Guardian en la que Morissette sitúa al trabajo, al amor y a la comida como sus tres principales adicciones. De hecho, la cantante ha afirmado padecer un trastorno alimenticio desde su época adolescente.