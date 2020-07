Alanis Morissette: "Sin terapia, no creo que aún estuviera aquí"

Corrían los años noventa cuando Alanis Morissette conoció en primera persona el significado de ser una estrella de la música a nivel mundial. Ahora, 25 años después del estreno de Jagged Little Pill, el mayor de los triunfos de su carrera y del cual está a punto de lanzar una reedición especial de aniversario, la canadiense ha desvelado la cara más oscura de su trayectoria.

Ha sido en una entrevista para el diario The Guardian donde la cantante ha hablado sin pelos en la lengua sobre su mala experiencia con la fama, así como con sus adicciones, el machismo o el abuso que afirma haber sufrido en ocasiones por parte del mundo de la música. Todo, en un marco en el que habla de un "trauma sexual" del cual no ha dado detalles pero sobre el cual sí ha realizado una dura e impactante afirmación: "Si no tuviera un equipo completo de terapeutas durante toda mi vida, no creo que todavía estuviera aquí".

De hecho, no es la primera vez que Alanis Morissette aborda este tipo de asuntos, tal y como mostró en el videoclip de Reasons I Drink, lanzado en febrero de este mismo año y en el que se ve a la cantante en una reunión de personas con alcoholismo. Tema al cual se unía Diagnosis, una canción que conocíamos en abril y en el que habla sin tapujos sobre los estigmas que existen en torno a las enfermedades mentales, así como de los retos a los que se enfrentan las personas que las sufren.

Una entrevista en la que Morissette sitúa al trabajo, al amor y a la comida como sus tres principales adicciones. De hecho, la cantante ha afirmado padecer un trastorno alimenticio desde su época adolescente.

No es la primera vez que un artista internacional sufre las consecuencias más amargas de la popularidad masiva. De hecho, Alanis Morissette explica a The Guardian cómo le cambió la vida y cómo le afectó su salto al estrellato: "Ni siquiera podía salir de mi habitación de hotel. (…) Se llevaban mi ropa interior porque sabían que estaba debajo de mi almohada. Fue invasivo ". Unas declaraciones en las que la canadiense califica de "luto" la pérdida de intimidad y que, a pesar de no poder estar sola, destaca el sentimiento de soledad que ha sufrido en numerosas ocasiones: "Pensé que iba a telefonear a Björk y Tori (son los dos únicos nombres que da) y que todos nos querríamos. Me puse en contacto con mucha gente. A menudo me encontré con: '¿Por qué me llamas?'"

Una entrevista que ha dejado sin palabras a los seguidores de la cantante justo cuando Alanis Morissette está a punto de vivir la dorada madurez de su éxito gracias al inminente lanzamiento de su noveno álbum de estudio Such Pretty Forks in the Road, que se lanzará el próximo 31 de julio.