Kevvo desvela que ha grabado con C. Tangana y habla del empoderamiento femenino, Bad Bunny o Tiago PZK

Que mueran de envidia. Así se llama el último tema que ha lanzado Kevvo mientras andaba con gira por España. Ha recorrido lugares como Barcelona, Pamplona, Madrid o Canarias y se ha ido con el buen sabor de boca de saber que se le quiere y valora.

El pasado diciembre lanzó su primer álbum, Cotidiano, y ha comprobado que sus canciones se las saben de memoria muchos de sus seguidores. Ha tenido tiempo de conocer de cerca a sus fanáticoss, de compartir un día con la familia que tiene viviendo en nuestro país y ha disfrutado de nuestra cultura y, sobre todo, de nuestra comida.

Y mientras charlábamos con él, nos ha desvelado, incluso, que tiene una canción montada con C. Tangana. Con semejante bombazo, hemos querido conocer los detalles.

Cotidiano Baby Tour te ha traído por España ¿qué tal?

Super, estoy bien impresionado con el cariño que me tienen en España. No me imaginaba nada. Que se sepan todas tus canciones, casi no tuve que cantar, fue impresionante para mí. Te sientes hasta mas ready, evolucionado. Es la primera vez que vengo a España con una gira tan larga. He comido mucho jamón serrano con tumaca y quesito. Me encanta. Mucho vino y cerveza, también. Tuve también la oportunidad de ver a mis tíos que viven aquí en Madrid, nunca en mi vida había viajado a España ni a verlos y gracias a Dios, por trabajo, pude venir a hacer la gira con un día para compartir con ellos. Lo he pasado espectacular.

¿Te han sacado mucho de fiesta?

Cuando tengo fiesta es cuando voy a cantar. Canto y me quedo un ratito, pero no soy de meterme mucha fiesta. Me gusta estar más tranquilo, haciendo música, buscando musas, creatividad e ir a comer mucho. Salgo cuando voy a cantar y aprovecho y después de mi show celebro, pero no mucha rumba.

¿Cómo has notado al público?

El cariño es como bien explosivo, bien cálida. Me cantan todas las canciones, no tengo que cantar nada. Estoy en otro continente, fuera de mi país y me apoyan y me quieren como si yo fuera de ellos. Para mí es un gran logro como artista poder alcanzar eso. Es como una gasolina, a seguir trabajando.

En diciembre sacaste tu álbum. Ahora que han pasado ya unos meses, ¿qué balance haces?

Mi primer disco es mi bebé. Es el proyecto de mi vida como artista. Yo nunca había hecho ningún EP, ningún mixtape y salir con mi primer álbum, le pusimos mucho amor, mucho cariño. La pandemia me detuvo y decidimos esperar y en ese tiempo pude hacer más ajustes, seguir trabajando y profesionalizándolo. Todo el mundo volvió a coger el rumbo de su vida y agradecido, está rompiendo el disco. Cada vez que logro algo nuevo o veo el feedback, me sorprendo. Cuando sale y ves que lo están disfrutando casi más que tú, es bien satisfactorio.

Uno se imagina que la vida de un artista es de todo menos cotidiano, así es como se llama tu disco.

Yo usé cotidiano como que cualquier persona se puede identificar con la vida cotidiana. Yo soy una persona fuera de mi trabajo y de ser artista, soy una persona que lleva una vida normal. Lo cotidiana también para mí es vivir una vida de artista fuera de lo común, eso es mi cotidiano. Lo cotidiano es la vida normal, vivir la vida, salir, disfrutar, ir a comer con la familia, estar con las amistades, disfrutar, reírse, vacilar… eso es lo cotidiano. Es como lo normal. Vivo esa película de artista, pero en el fondo soy cotidiano, soy una persona normal igual que todos los demás, ese es como el mensaje detrás de la palabra.

En 2019 se disparó tu carrera con 105F Remix. Apenas han pasado tres años y con pandemia en medio, ¿cómo los has vivido tú?

Ha sido largo, pero a la vez ha pasado volando. Dentro de la pandemia tuve un crecimiento en redes con mis lives. Eso me llevó mucho a conectar con mi público, con mi audiencia. Me lo estuve disfrutando todo ese tiempo.

Oir hablar de ti como ‘príncipe de perreo’, ¿qué te hace sentir?

Me hace sentir bien. Siento que en el perreo marqué una etapa, una época. Después de sacar 105F Remix, no había un perreo así con ese estilo, ese color y de ahí para delante empezó otra época de música. Artistas nuevos empezaron a salir. Marqué un tiempo desde que empecé a hacer el perreo y quiero que esa sea mi esencia. Hacer perreo, perreo, música activa, música movida y me identifico mucho. Dentro del perreo encontré mi color, mi esencia, mi identidad. Por eso me dicen ‘el príncipe del perreo’, porque fluyo bien en el perreo. Igual puede hacer otra cosa, pero a la gente le encanta cómo hago perreo.

En este tiempo has intentado reivindicar la importancia de las letras, ¿por qué, si para perrear tampoco es lo más necesario?

Hay dos tipos de personas. Está el que escucha la música para escuchar la música y está el que presta atención a las letras. Yo presto atención a las dos. Creo que las dos deben ir combinadas, de la mano. Hay canciones electrónicas que se pegan sin voces. En el perreo también puedes hacer un tipo de mix y a lo mejor no tiene una letra con mucho contexto, pero dice cosas pegajosas. Debe ir de la mano, por lo menos que cuente una historia la canción. No todos los temas, tampoco, tienen que ser con una letra muy profunda, para que tú medites. El perreo es para perrear, no para que medites nada. Cuando hago perreo, cuento una historia en base a perrear, muy por esa línea. Le doy enfoque a los punchs, eso sí que es algo que me gusta. Me fijo mucho en la métrica de los artistas, no caer en los mismos patrones cuando uno está escribiendo, no utilizar siempre las mismas palabras. Trato de mantener el vocabulario, pero dentro de lo que es el perreo.

En este tiempo te hemos visto en colaboraciones con multitud de artistas, ¿cuál fue la más inesperada para ti?

Yo te diría que 105F Remix, esa fue la colaboración más grande que he tenido y la canción que cambió mi vida. Mi carrera cambió después de esa canción. A lo mejor, si no hubiera soltado esa canción, aunque tuviera otras colaboraciones, no hubiera pasado nada.

Supongo que has buscados colaboraciones con gente afín a ti, pero, ¿con quién te ha hecho especial ilusión cantar?

Con todos. Yo escuchaba a todos de más joven. Poder colaborar con Randy, Myke Towers, Arcángel, Farruko, Becky G, son un montón de artistas. Crecí escuchando a todos esos artes y siempre que pasa algo, me llena como artista y fanático que soy de ellos.

En alguna ocasión has dicho que Daddy Yankee, junto a Coscuella, era uno de tus referentes, ¿qué opinas de su despedida?

Nunca podré tener la colaboración con Yankee, pero respeto. Soy fanático de él esté o no cantando. Ya me puedo olvidar del featuring. Pero que le vaya super, que es lo más que le puedo desear.

¿Tú también contemplas lo de una retirada temprana?

Pronto no, hay muchas cosas que tengo que hacer y lograr. Ahora no es el momento. Quizás a los 50 años. Hay que darle. Hay que aprovechar la juventud que tengo la energía, la inspiración, las ganas ahora. A lo mejor no va a ser la misma energía cuando tenga 30 años. A lo mejor sí quiero hacer música, pero no con la misma mentalidad. Te das cuenta. Cuando ves a los chamaquitos nuevos ves que salen con un hambre y un color diferente. Ya después, uno está viejo y deja de hacer gracia. Uno puede hacer una música cabrona, pero porque eres mayor no te van a escuchar igual.

Sacaste un tema con Jon Z llamado Natti.Karol.Becky, ¿cómo ves la escena femenina a día de hoy?

Yo creo que antes querían ponerles un límite a las mujeres el género, pero veo que se están uniendo todas y están creando un movimiento de mujeres que los hombres vamos a tener que tener cuidado porque se están quedando con todo, esa es la realidad. Están rompiendo y lo están haciendo super bien. Lo respeto y lo admiro. Antes había muchas mujeres cantando, pero las tenían limitadas. Ahora están endiosadas, no hay quien las baje. De las muchachas nuevas hay un montón que están saliendo.

Siguiendo con el tema de colaboraciones, te vimos en el remix de Juanfran, español, ¿qué supuso para ti?

Que él me hiciera el acercamiento para mí fue bien grande, bien importante. Tenía la canción pegada, no tenía por qué montarme la canción y para mí fue una oportunidad bien grande que él me dio y agradecido con él. Rompimos la canción. Tengo que ganarle porque él me dio una pena hace unos años jugando FIFA. Me compré mi Xbox y estoy jugando. No le voy a decir nada, pero cuando me vea… le voy a meter como cuatro goles ahora. Tengo esa espinita que me quiero sacar. Tengo que ganarle.

¿Qué artistas españoles te han llamado la atención últimamente?

En estos días no he podido salir mucho al estudio, pero he colaborado con C. Tangana, tengo una canción con C. Tangana. Me gustaría colaborar con Rosalía.

¿Ya has hecho esa canción con C. Tangana?

Sí, no ha salido la canción, pero la tengo montada con él. Y hay un artista que me gusta hace mucho tiempo, que es más underground, que se llama Bejo, quisiera hacer algo con él. Me corre su estilo y como que llevo años escuchándolo. Me triparía hacer algo.

Pero me has dejado sorprendida con el tema de C. Tangana, ¿qué me puedes contar?

El tema es de él e iba para un disco, pero no sé si lo van a utilizar ahora para el disco, o lo quiere soltar como sencillo. Lo que él quiera hacer.

¿Lo hicisteis aquí en España?

No, no he podido ni ir al estudio. Lo grabé en Puerto Rico. Me lo envió y lo monté por allá. Hicimos relación por las redes. Pronto saldrá.

Como buen portorriqueño, no podemos dejar de preguntarte por Bad Bunny, ¿qué valoración haces de su disco?

El merengazo, todo el mundo hablando del merengazo. Está duro el álbum, lo escuché de arriba abajo en Spoti.

¿Te ha gustado?

Pienso que versatilidad de Bad siempre me sorprende. Siempre hace algo diferente que no te esperas. Igual que cómo mercadea con su imagen. Siempre se reinventa y eso lo admiro mucho.

Últimamente vemos a J Balvin apoyando públicamente a sus parceros Maluma o Karol G cuando lo petan en su país, ¿ese apoyo entre artistas es el que está haciendo fuerte el género?

Hay artistas que tienen como miedo a colaborar con artistas nuevos porque vienen con más hambre y más ideas. A veces, los que a lo mejor están establecidos cogen ese miedo y no colaboran. Pero eso es lo que te hace ser grande, colaborar con lo nuevo. Uno tiene que reconocer eso. No digo que sea el caso de Balvin, pero pienso que debería ser así. Tienes que apoyar todo lo nuevo que te guste. Así uno evoluciona y aprende.

La escena es un no parar de novedades, ¿qué estás preparando ya?

Un montón de música que tengo ahí que va a salir. Tengo como para cuatro discos más. Ese es mi hobbie, mi pasión es hacer música, hacer ritmos, eso es lo que a mí me gusta. Es como que me reto a mí mismo. Trato de hacer música diferente. Trato de divertirme haciendo música y no aburrirme. Si te quedas en lo mismo dejas de gustar y sorprender y quiero mantenerme fresco.

Y en ese sentido, ¿en qué punto estás tú ahora?

Era un chico al que le gustaba hacer mucho trap, trap, trap, perreo, perreo, trap. Últimamente estoy haciendo de todo, estoy haciendo dancehall, estoy haciendo afrobeat. Fuimos a Argentina y montamos cumbia, me instruí, me puse al día. De los corridos. Cuando salieron hice varios y no salió ninguno, pero los monté. Guardo la música porque a lo mejor mañana la vuelta cambia y mañana la música está en electrónica y puedo usar esa misma letra y la tiro encima de esa pista. Me mantengo montando, montando, montando cosas diferentes y eso te refresca la musa, la inspiración.

¿Cerraste algo con Tiago PZK cuando estuviste por Argentina?

Lo conocí y jangueamos, pero no le hablé de música porque prefiero hacer la relación con el artista. El artista está cansado de que le vengan con esa presión de montar música y como era la primera vez que le conocía le dije, ‘no vengo a hablar de música Tiago, vamos a hablar de otras cosas’. Eso sale solo. Rumbeamos y la pasamos super chévere con todos los muchachos.

Para acabar y como curiosidad, ¿cuántas bandanas, gorras, gorros tienes en el armario?

No son suficientes, necesito más. Tienen que hacer más colores. Encuentro los mismos colores.

Pues nada, a diseñar.

Esa es dura. Que las hagan customizadas, eso sería duro. En esa parte de la moda como que yo no estoy tanto pendiente. Me pongo lo que me gusta y ya, pero no sé nada de las telas, no sé nada de eso. Necesito un stylist que me ponga al día. Para mí lo más importante son las tenis.