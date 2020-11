KEVVO, sobre J Balvin: “Todo el mundo lo ve como un dios, pero él no se lo cree”

Kevin Manuel Rivera Allende (Tao Baja, Puerto Rico, 1998), más conocido como KEVVO, es toda una promesa del sonido urbano latino. En tan solo dos años ha pasado de ser un artista desconocido a colaborar con los grandes nombres del género.

Desde que lanzó su tema 105f su nombre no ha dejado de sonar y ya ha trabajado con artistas como Jhay Cortez, Myke Towers, Rauw Alejandro o Farruko. Su último tema, sin ir más lejos, es Billetes Azules, una colaboración con el mismísimo J Balvin. Vamos, que ya está trabajando con los pesos pesados del reguetón.

¡Y no nos extraña! El rémix de 105f se convirtió en todo un éxito, cuyo videoclip en youtube suma más de 285 millones de reproducciones. ¡Nada mal! También ha participado este 2020 en uno de los hits más sonados: El Efecto Rémix. Sí, esa canción que la misma Ester Expósito bailó en uno de los vídeos más exitosos de Instagram.

Ni si quiera el coronavirus ha podido frenar sus planes de alzarse como una de las estrellas urbanas del momento. El joven, que tenía un prometedor 2020 por delante, no ha dejado de sacar temas. Además, también ha trabajado en su primer álbum de estudio que saldrá a la luz en los próximos meses.

Para hablar sobre estos temas, KEVVO se conecta a LOS40 Urban desde Puerto Rico. El mismo día de las elecciones estadounidenses.

Pregunta (P): ¿Qué tal está el ambiente por allí justo el día de las elecciones de Estados Unidos?

KEVVO (K): Yo no voto. Porque todavía no me siento capacitado para votar. No voy a perder mi voto. Pero hay mucha gente en la calle. Como hay elecciones, se descontrola todo un poco, pero está tranquilo. Yo sin parar de trabajar.

P: Ya veo. Si has lanzado doce canciones (entre remixes y colaboraciones) este año.

K: Gracias a Dios, de verdad. Hemos estado trabajando durísimo. También en mi disco, que va a salir pronto. Tengo también un montón de featurings que van a salir y que lo van a romper. Estoy súper contento. Tengo el repertorio entero.

KEVVO / Foto cedida por Krik Music

P: Antes de entrar a hablar sobre todo esto, me gustaría saber de dónde vine KEVVO.

K: Viene de Puerto Rico. Es un chaval que es un soñador y que siempre ha tenido el sueño de ser artista. Sentía que tenía que seguir ese camino. Me dediqué a eso porque siempre me ha gustado la música. Me gusta el estilo de vida que llevan los músicos. Todo eso me ha llamado la atención.

P: ¿Y el nombre?

K: Mi nombre es Kevin y todo el mundo me decía Kevvo. Es mi apodo. A mí me gusta. Empezaron a decirme “Kevvo, kevvo kevvo” (lo dice muy deprisa) y se quedó así. Yo quería un nombre que no fuese diferente a lo que yo soy. Es una parte de mí, ¿sabes? Creo que cambiarme a otro nombre no me iba a representar, iba a perder mi esencia.

Kevvo es mi apodo, parte de mí, y si me cambiaba de nombr eno me iba a representar

P: En menos de dos años has colaborado con más de veinte artistas de renombre, ¿cómo han sido estos dos años?

K: Han sido locos, de verdad. La fama me llegó bien rápido. Muchas cosas han cambiado en mi vida. De la nada he empezado a trabajar con algunos de los artistas que llevo escuchando toda mi vida. Procesar todo eso tan rápido es muy difícil. Al principio no podía ni disfrutar tanto. Estaba trabajando todo el rato. Ahora tengo un poco más de control y pudo disfrutar de los logros. Uno ve lo gratificante que es después. Mira hacia atrás y piensa en todo lo que ha hecho.

P: Bueno, la última ha sido con J Balvin en Billetes Azules, ¿cómo surge?

K: Hace tiempo que quiero hacer una canción con J Balvin. Es uno de mis artistas favoritos. Esta canción la hice cuando estábamos en Miami hace tres meses. Estaba trabajando en mi disco y pensé en él. Dos días después, estaba en el vídeo de Infiel Rémix y me encuentro a Sky Rompiendo el Bajo. Le digo que le quiero enseñar una idea que tenía para Balvin. Yo quería hacer Billetes Azules, lo otro era como más romántico. Se la enseñó a Sky y él me dice que la puede enseñar a José (J Balvin). Dos días después, Balvin me llama por facetime. Me quedo como “oh my god, me está llamando J Balvin”. Me dice que se quiere meter en la canción y que en los siguientes días me decía.

KEVVO y J Balvin en 'Billetes Azules' / Foto cedida por Krik Music

P: ¿Qué es lo que más te sorprendió de J Balvin como persona?

K: Me sorprendió que todo el mundo lo ve como un dios, pero él no se lo cree. Él está con sus pies en la tierra y te hace sentir grande. No todos los artistas son así, ni pueden ser así. Él está pendiente de uno y es difícil. No se le va la cabeza. Todo el mundo está viendo sus vídeos y escuchando su música y él está tranquilo. Si hay cien personas en un evento, él saluda a las cien.

Me sorprendió que todo el mundo lo ve como un dios, pero él no se lo cree

P: Pegaste el pelotazo con 105f remix en 2019 y desde entonces tu fama no ha dejado de crecer. Eso sí, ha sido en un año complicado, ¿piensas que ha podido jugar en tu contra este año?

K: Claro. Yo soy un artista nuevo que estoy en desarrollo todavía. Teníamos unos planes de trabajo que el fuck covid los dañó. Retrasó los planes. Seguimos trabajando. Aunque afectó, buscamos la manera de levantarnos. Gracias a Dios, durante esta pandemia pude hacer mis lives, que se convirtieron en una discoteca virtual. Se conectaban todas las noches alrededor de 100.000 personas en las comparecencias de perreo que hacía. En esta pandemia, aunque fue negativo, hice eso y me mantuve. Siento que conecté más con mi audiencia.

Todas las noches se conectaban alrededor de 100.000 personas en las comparecencias de perreo que hacía.

P: Has comentado que ya estás terminando tu primer álbum, ¿por dónde va a ir el sonido?

K: La verdad es que va a haber de todo. Mi disco Cotidiano va a tener de todo: perreo, trap, la calle, música para moverse… es muy variado. Se escucha de todo. Hay hasta R&B y mucho perreo. Yo hago de todo. Soy compositor también y puedo escribir lo que sea. Siento que mi flow encaja bien en cualquier parte.

KEVVO / Foto cedida por Krik Music

P: ¿Va a tener un concepto?

K: El concepto de mi disco es cotidiano, que es como diario. Todo lo que ven es como “normal”. Para ti algo que puede ser “guay”, para mí es algo cotidiano, que yo hago todos los días. El disco habla sobre eso. Pueden ser como distintos días en la vida de KEVVO. Cada tema tiene un mood y un escenario. Quiero transmitir en mi disco que cada día me siento diferente. No todos los días son iguales.

P: ¿Y en este nuevo disco va a haber colaboraciones con artistas femeninas que de momento no te hemos escuchado con ninguna?

K: Yo quiero hacer algo con Rosalía o con Cazzu. Tengo comunicación con ellas, pero no hemos dicho todavía de hacer nada porque no quiero molestar con eso. Podemos esperar y hacerlo más adelante. Pero estoy activo para eso, pero no es el momento. Tengo otras colaboraciones que tengo que meterles. En mi disco tengo una colaboración con una mujer. ¡Y vamos a hacer más!

P: De hecho, dedicaste una canción a tres de las reinas del reguetón: Karol, Natti y Becky. ¿Se pusieron en contacto contigo?

K: Creo que Natti Natasha comentó algo. Creo que dijo que se activaba para el rémix. Te lo juro. Pero de las demás no. No me han escrito.

P: Eres una de las nuevas promesas de la música urbana, ¿da vértigo este título?

K: Pues sí, la verdad. Me siento especial. Los fanáticos son los que te ponen en la posición en la que estás, pero también los que te quitan. Me siento privilegiado. Gracias a Dios a la gente le gusta lo que hago y se identifican con uno, que es lo más importante.