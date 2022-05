Harry Styles bate un nuevo récord con su disco ‘Harry’s House’

Harry Styles no puede estar más contento después del lanzamiento de su nuevo disco, Harry’s House. Su tercer disco tiene 13 canciones, divididas en dos bloques, y explora todo lo relacionado con el hogar, haciendo una reflexión del amor, la familia, el tiempo y la relación con uno mismo. Por eso, no es de extrañar que haya gustado tanto a sus fans, y no tan fans.

Harry’s House nada tiene que compararse con su anterior disco, Fine Line. Este trabajo es mucho más relajado, íntimo y estable. Con un sonido fresco que da tranquilidad, a la vez que invita reflexionar sobre algunos aspectos de la vida.

Por todo ello, el cantante inglés no ha dejado de batir récords y el último de ellos ha sido en modo de vinilo. Harry Styles ha sido capaz de vender más de 146.000 copias en este formato en los tres primeros días del lanzamiento de su álbum. Se convierte así en vinilo más vendido en Estados Unidos, quitándole el puesto a Taylor Swift, quien rompió esta marca con Red (Taylor’s Version) la semana en la que se estrenó.

Con Harry’s House también ha batido otros récords, aunque más relacionados con alguna canción. El single promocional y más escuchado de la nueva era de Harry Styles es As It Was, con la que consiguió ser la canción más reproducida en 24 horas en Spotify, el mismo día de su lanzamiento. Con esta canción quiso transmitir una representación de la liberación de los sentimientos, que lo hace bastante bien. Además, el tema se encuentra líder de algunas de las listas más importantes del panorama musical internacional, como Billboard Top 100 o Billboard Global 200.

Harry Styles sigue siendo un éxito rotundo y con cada trabajo que estrena afianza esta afirmación. Harry’s House es solo otra muestra más de lo que es capaz el británico.