El adorable momento de Harry Styles con un bebé que ha enamorado a sus fans

Cada vez queda menos para escuchar el tercer disco de Harry Styles al que ha decidido llamarle Harry’s House. El 20 de mayo podremos disfrutar de 12 canciones, entre las que se encuentra su último éxito As It Was. Un tema que trata sobre una ruptura y la situación personal del cantante, representándolas a la perfección en un vídeo que supera ya los 110 millones de visualizaciones en YouTube. El videoclip de As It Was es una representación de la liberación de sentimientos a través de unos bailes muy coreografiados con Harry Styles y Mathild Lin como protagonistas.

Para amenizar la espera, se ha publicado el detrás de cámaras del vídeo de As It Was, lo que ha enloquecido a sus fans y les ha enamorado a partes iguales. Se aprecia a un Harry Styles divertido y feliz deslizándose por la plataforma giratoria que aparece en el videoclip, bailando o imitando movimientos de Kung-Fu. También hay hueco para la preparación, donde se observa al artista muy concentrado a punto de comenzar a grabar.

Pero, sin duda, el momento más bonito del detrás de cámaras y el que ha hecho enamorar, más si se puede, a sus fans se ha producido cuando ha aparecido Harry Styles cargando en brazos a un bebé. Al principio, ha imitado el famoso gesto de Simba levantándole en el aire, aunque luego, mientras lo posaba en sus rodillas, el pequeño se ha puesto a llorar haciendo que el artista le consolara para, posteriormente, romper a reír con los miembros de su equipo. Un gesto adorable que ha provocado reacciones de todo tipo en redes sociales, algunas de lo más graciosas.

Motivos por los cuales debo tener un bebé;

1. Ninguno, no quiero tener hijos.

2. Que Harry Styles, conozca, cargue a mi bb y que se ría con él. pic.twitter.com/VGkLj89IPf — Paola (@Perfect__Sun) May 10, 2022

el bebé está como "mamá, es harry styles (#-$#+$-#(#-" pic.twitter.com/fMlWpFqcbP — jenn 🌸 DAYLIGHT 🐦 -9 (@stylesvie) May 10, 2022

Harry Styles se lo ha pasado en grande grabando As It Was, que pertenecerá a Harry’s House, un disco que tendrá dos caras con siete y seis canciones cada una. El 20 de mayo podremos disfrutar, por fin, de este nuevo trabajo que sabemos que no va a defraudar.

Listado de canciones de Harry’s House

Cara A

Music of a Sushi Restaurant

Last Night Talking

Grapejuice

As It Was

Daylight

Little Freak

Matilda

Cara B