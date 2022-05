Kourtney Kardashian debe beber semen de su marido por recomendación médica

Las parejas de la jet set estadounidense cada vez se van más hacia la excentricidad más absoluta -y si no, solo hay que ver los rituales de sangre a Machine Gun Kelly y Megan Fox-, y si ya se entra en el clan Kardashian, la noticia está asegurada. ¿Los últimos protagonistas? Kourtney Kardashian y Travis Barker.

Y es que si Gun Kelly y Fox siguen una rutina de beber sangre, ahora la hija mayor de las Kardashian se beberá el semen de su ya marido, el músico estadounidense perteneciente a la banda blink-182. Y ojo, que no será un capricho: se lo ha recomendado el médico.

Aunque suene de lo más extraño, lo cierto es que ese proceso forma parte de la limpieza Panchakarma, un tratamiento relacionado con la ayurveda cuyo propósito es eliminar toxinas de lo más profundo de los tejidos. Eso sí, uno de los requisitos para llevarlo a cabo es ingerir esperma.

El porqué de todo esto es que, tras su triple boda, el ya matrimonio estaría buscando tener su primer hijo en común. Él tiene dos hijos y ella tres, aunque cualquiera que haya visto su nuevo reality saben que están muy emocionados por seguir consolidando su pareja. Pero no lo tienen nada fácil.

En el mismo programa ya se ha podido ver que Kourtney se enfrenta a la entrada a la menopausia por los medicamentos hormonales que está tomando, por lo que la fecundación in vitro es su mejor opción. Pero pese a tener una alternativa, parece tener mucha presión por el momento y no termina de vivir plenamente este dulce momento de su vida por el que está pasando.

Su alternativa al esperma

Aunque la experta en este tipo de medicina le recomendó hacerlo, ella no estaba demasiado convencida. Según contaba a su familia ante las cámaras, el consejo fue beber el semen cuatro veces a la semana, algo que no terminaba de ser demasiado apetecible para la socialité.

A su marido sí le convenció este controvertido método, pero a ella no tanto. De este modo, la pareja ha optado por renunciar al semen pero no a la desintoxicación, por lo que solamente tendrán que prescindir de hacer ejercicio, practicar sexo y la cafeína. Si finalmente funciona o no, se terminará sabiendo -seguramente- en el futuro del reality que protagonizan para Hulu y Disney+ en España.