Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, se adelanta a las críticas y habla de sus últimos retoques estéticos

“Por fin os puedo contar lo que me he hecho”, anunciaba Irene Rosales en sus historias de Instagram, “nadie os habéis dado cuenta de lo que me he hecho”. La mujer de Kiko Rivera se ha retocado la cara y ha dado todos los detalles.

Entendemos que ese interés por mencionar el nombre del doctor y la clínica es porque no ha tenido que pagar por la intervención. “Fui a hacerme el retoque de la nariz que ya llevaba un año y medio que no me lo hacía y la tenía bien, pero ya se me estaba quitando el efecto de la otra vez”, explicarme.

Y no ha sido lo único: “Lo que he hecho es subirme un poquito la puntita y ponerme el tabique recto que yo tengo ahí un bultito y la verdad que me la ha dejado de maravilla”.

Suma y sigue

Y ya que estaba en la clínica ha aprovechado para ponerse “botox, que no me lo ponía desde principios de noviembre y ya me hacía falta porque yo tengo arrugas, de hecho, puedo subir una foto tan normal, y lo que no quiero es que el día de mañana se me quede la marca de las arruguitas. Es algo que no tengo que esconder, no es nada malo ponerte botox”.

Recurre a esta técnica para verse mejor. Reconoce que así “me veo la cara mucho más despejada, la noto, incluso, con luminosidad. A mí me gustan los resultados y estoy super contenta. Es importante ponerse en manos de profesionales”.

Y, acostumbrada a las constantes críticas, ha querido adelantarse a las que era consciente que iban a generar estos retoques: “Habrá gente que diga que 'no para de hacerse cosas', yo lo único que me he hecho de retoques estéticos es el botox, la nariz que me la he puesto más recta y subido la punta y me pongo labio, pero labio no me pongo desde junio del año pasado. Habrá gente que lo tenga que criticar, de hecho, sé de gente cercana que me critica porque me haga cosas porque he cambiado”.

Reconoce que el aspecto de su cara ha cambiado “porque me puse braquetts y te cambian por completo la mandíbula, pero creo que no hay nada malo por ponerte botox o ponerte un poco de labio, siempre que lo hagas poniéndote en manos de profesionales y que no te cambie el rostro, que te veas mejor y más favorecida, pero que no te cambie el rostro”.