Kiko Rivera rompe su silencio y habla sobre el juicio de su madre: “Yo ya no formo parte de esa familia”

Kiko Rivera ha sido el único miembro del clan Pantoja que no se ha pronunciado públicamente tras ver a Isabel Pantoja sentada en el banquillo de los acusados por un delito de insolvencia ponible, donde la Fiscalía sentenció que solicitaban hasta tres años de prisión para la tonadillera. Mientras Isabel, rota de dolor, se enfrentaba a uno de los más momentos más difíciles y duros de su vida, su hijo Kiko alardeaba en las redes sociales del amor que siente hacia su mujer, Irene Rosales, sin hacer ningún tipo de comentario sobre el juicio de su madre. Sin emgargo, hoy Kiko Rivera ha sorprendido en sus redes sociales con un mensaje muy directo y claro, en el que ha asegurado que “Ayer fue un día complicado” ha comenzado escribiendo el DJ en una story de Instagram.

Pese a que el futuro judicial de la cantante todavía está en el aire, la realidad es que la situación es muy delicada. Después de casi ochos años de ingresar en prisión y enfrentarse a una de las etapas más amargas de su vida, Isabel Pantoja podría volver a pisar la cárcel. Una condena de la que su propio hijo también ha querido hacerse eco, un día después, expresando el dolor que siente por la situación de su madre: Espero de corazón que a mi madre no le suceda nada malo, aunque ya es hora de que se ponga en manos de gente que le pueda ayudar y aunque le duela, separase de quien no le hace bien" ha continuado expresando. Un mensaje sin pelos en la lengua, tal y como nos tiene acostumbrados el DJ y que podría tomarse también como un zasca a la tonadillera.

Mensaje de Kiko Rivera un día después del juicio de su madre, Isabel Pantoja. / Kiko Rivera - Instagram

Aunque Kiko haya expresado en más de una ocasión que la relación con su progenitora es casi inexistente, el DJ ha manifestado que no es agradable ver a su madre sufrir enfrentándose a este momento tan complicado. Él, como el resto de los espectadores y espectadoras de España, vieron a través de las imágenes del televisor cómo Isabel Pantoja se rompía a llorar ante el juez alegando que confiaba plenamente en su hermano, ya que era la única persona que estaba su lado. Un mensaje que tampoco ha pasado desapercibido para su hijo Kiko, que en la storie de Instagram, también ha manifestado que “Si te equivocas pagas y eso es algo que, por suerte o por desgracia, para otros es así. No se equivoquen, yo ya no formo parte de esa familia, pero eso no quita que ayer fuese un día de mierda. Recuerden, soy humano y, aunque no quiera saber nada de esto, no deja de ser mi madre”, ha finalizado Kiko Rivera.