Jacob Elordi cuenta cómo fue la preparación física y mental para Euphoria

Jacob Elordi se ha convertido en la nueva portada de la revista Men´s Health España y ha contado cómo fue la preparación física y mental para crear al personaje de Nate en Euphoria. También ha hablado de los músculos en Hollywood y el poder de la imagen en las nuevas generaciones.

El australiano, de orígenes vascos, se ha convertido en uno de los actores más conocidos después de participar en la serie Euphoria y en la película Mi Primer Beso de Netflix, entre muchas otras en las que ha salido.

"Hay gente que se pasa años trabajando para lograr el reconocimiento popular, así que soy consciente y estoy muy agradecido a 'Euphoria' por la suerte que he tenido... pero no me obsesiona ser el más popular de Hollywood. He venido a trabajar y volveré a casa cuando pueda", cuenta el actor en referencia a cómo es trabajar para Hollywood y de las ganas que tiene de volver a casa con su familia.

Ser actor tiene sus inconvenientes, y uno de ellos es que “la gente se queda de estas películas con tu cuerpo y tu estatura”, explica Jacob. Por esta razón empezó a entrenar en el gimnasio de Los Ángeles y a preparar el carácter de “imbécil pirado” que tiene su personaje en Euphoria, como lo ha descrito él mismo.

“Nunca había entrenado sin camiseta”, comienza Jacob Elordi contando los primeros días que tuvo que ir al gimnasio para la serie de HBO, “pero desde el día uno me la quité y me puse los cascos con Rage Against the Machine. Traté de entender esa mentalidad de estar en el gimnasio, mirarte en el espejo y pensar: ‘Joder, qué bueno estoy”.

Todo el mundo se fija en cómo es su cuerpo y su físico, pero no solo entrena el exterior, sino que debe trabajar la mente para que los comentarios no le afecten, “tienes a personas de todas las edades en todo el mundo hablando de tu aspecto físico. Pero es bastante problemático recrearte en la vanidad que provoca el aspecto que tiene tu cuerpo, porque el cuerpo va a deteriorarse”.

Ser un objeto en Hollywood

En 2021 el actor ya denunció el trato que daban a los hombres y verlos solo como objetos, pues esto puede ser más dañino de lo que se piensa. Todo comenzó con su actuación en Mi Primer Beso, dónde debía entrenar dos veces al día durante toda la semana para que, en las escenas en las que salía sin camiseta, se viese la complexión de gimnasio que se buscaba.

El actor definió como “frustrante” las conversaciones que tienen las personas en cuanto al físico de los hombres en las películas. Además, reveló que siempre le ha dado miedo que cambie el enfoque que tiene sobre él mismo por lo que digan las personas de su físico.

En una entrevista que dio en 2020 trató también el mismo tema, pues en la serie de Netflix, todo el mundo hablaba de su cuerpo, “en ese momento, era muy joven y me arrojaron a un mundo en el que todos querían hablar sobre mi cuerpo... realmente me molestó”.