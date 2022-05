Miri Pérez ('Masterchef') sufre un accidente de moto en Madrid que la lleva al hospital

La cocinera, actriz y modelo Miri Pérez, conocido por haber conseguido el quinto puesto en el reality Masterchef 5 emitido en 2017, está pasando uno de los peores momentos de su vida. La catalana, que pasa gran tiempo de su vida en Ibiza, sufrió un grave accidente de moto el pasado sábado en Madrid que la llevó a ser atendida por los especialistas del Hospital La Princesa de la capital mientras el conductor que lo ocasionó se daba a la fuga.

La joven, según ella misma ha contado a través de su cuenta de Instagram, fue arrollada por un vehículo cuando circulaba por la ciudad de Madrid, y pese, a que intentó frenar al ver que el coche se abalanzaba hacia ella, le fue imposible detener su moto antes de la colisión.

"He tenido un accidente de moto este mediodía. Se me han comido y se ha dado a la fuga. Me ha sido imposible frenar, lo he intentado con todas mis fuerzas, pero el coche estaba demasiado cerca", ha indicado la influencer a través de su cuenta de Instagram en un comunicado al que ha acompañado de una fotografía en la que puede verse parte del daño que le ha ocasionado la colisión.

El storie con el que Miri comunica que ha tenido un accidente de moto. / Miri Pérez - Instagram

Miri, que a juzgar por las imágenes que ha publicado tiene la cara amoratada y llena de arañazos por el golpe que probablemente se ha propinado contra el suelo o contra el coche que se abalanzo sobre su moto, no ha perdido la oportunidad para agradecer públicamente la labor de los sanitarios que la han atendido tanto en el hospital como en la ambulancia.

Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva que es lo más importante

Además, ha querido dejar claro que, además del daño físico que le ha causado el accidente, el hecho de que el conductor del coche se diese a la fuga le ha afectado mucho. "Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva que es lo más importante", ha querido recalcar públicamente antes de retirarse a descansar para tratar de reponerse lo antes posible.

Sus seguidores le mandan ánimos

Aunque Miri no se ha pronunciado sobre sus avances en las últimas horas, sus seguidores han aprovechado sus últimas publicaciones para mandarle mensajes de ánimo y pedir justicia para ella, ya que, hasta el momento, se desconoce si la Policía ha dado con el conductor que provocó el accidente y se dio a la fuga.

"Miri, lo siento mogollón", "Que te mejores pronto" y "Espero que te recuperes pronto y que se haga justicia", han sido solo algunos de los mensajes de apoyo que la infuencer ha podido leer en sus redes sociales.

De Masterchef a Netflix

Además de su carrera como cocinera, marco en el que acaba de lanzar su propio delivery de comida saludable en Barcelona, Miri también ha hecho varios pinitos como actriz de la mano de Netflix, con quien ha colaborado en la película Fuimos Canciones de Juana Maciás interpretando el papel de Pipa, y en la serie Alguien tiene que morir, en la que dio vida al personaje de Cristina, una amiga de la protagonista.