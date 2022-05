Ana Mena, durante un concierto con la camiseta del Real Madrid: “Mbappé, llora”

Ana Mena es una de las artistas que este fin de semana celebró por todo lo alto la victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones contra el Liverpool. En sus redes sociales, la cantante malagueña subió una fotografía celebrando la copa ataviada con una camiseta del equipo blanco. Pero lo más llamativo estaba todavía por llegar.

Porque la celebración le ha coincidido a la solista con los conciertos de su gira 2022 en la que está presentando sus anteriores éxitos así como las nuevas canciones que formarán parte de su doble disco en castellano y en italiano y que muy pronto verá la luz.

Durante uno de estos directos en Torrejón de Ardoz (Madrid), Ana Mena estaba cantando su canción Ahora lloras tú cuando en el estribillo dijo: "¿ahora quien llora? Mbappé llora". Un mensaje con el que la cantante quería 'vengarse' por el no fichaje del francés hace unos días para renovar por el PSG.

Hay que explicar, para lxs no futbolerxs, que Kilyan Mbappé seguirá siendo jugador del Paris Saint Germain hasta 2025 ingresando cientos de millones de euros en lugar de fichar por el Madrid como se había especulado desde muchos medios de comunicación desde hace dos años.

El mensaje de Ana Mena en directo ha generado reacciones enfrentadas entre quienes la defienden (y probablemente sean del Real Madrid) y entre quienes no entienden que para festejar un título te acuerdes de un jugador que no es de tu equipo.

Entre los comentarios positivos, "ana mena en su concierto con la camiseta del madrid y dedicándole solo y ahora lloras tú a MBAPPE la amo", "Ana Mena diciendo “Mbappe llora” es la Diosa a la que yo rezo" o "Ana Mena es madridista desde chiquitita... Y ese vídeo diciendo "MBAPPE LLORA" pues cómo es para hacerla Socia Predilecta en el Madrid... A que sí @AnaMenaMusic".

"Seguro que después de esta Mbappé ya no levanta cabeza... Ana Mena lanza un 'dardo' a Mbappé en pleno concierto tras el triunfo del Real Madrid", "yo creía que eras como dices una chica familiar y de amigos . Kylian Mbappé a dicho me pagan lo mismo no tengo que dejar ni familia ni amigos ni mi ciudad y hago lo que más me gusta" o "Los únicos que lloran son los madridistas como esta tipa, que se quiere subir al carro en este asunto. Mbappé está en todo su derecho en la decisión que tomó. Ana Mena que siga cantando en playback y se siga operando la cara" han sido los más críticos.