Ana Mena adelanta 'Me he pillao por ti' en su gira de conciertos

Queda muy poquito para que podamos escuchar Mezzanotte, la versión en italiano de Las 12, el próximo single de Ana Mena de cara a la salida de su próximo disco. La fecha elegida para lanzar el tema en italiano es el 3 de junio, aunque la malagueña ya anunciaba en redes sociales que para poder disfrutar de la canción en español habría que esperar menos de un mes.

Pese a que no hemos podido escuchar aún la versión de estudio, Las 12 se ha convertido en una canción imprescindible dentro de su gira de conciertos por diferentes localidades de España e Italia, triunfando entre un público más que entregado por su estribillo pegadizo y por tener todas las papeletas para convertirse en la próxima canción del verano.

Sin embargo, esta no es la única canción de su próximo disco de la que han podido disfrutar los asistentes a sus conciertos. Junto a Las 12, la cantante ha incluido dentro de su repertorio Me he pillao por ti, una canción con base autobiográfica en la que Ana Mena relata una historia de amor (o falta de ella, más bien) que tiene su origen en el verano del primer año de la cuarentena.

"Me he pillao de ti" 🎶 Así suena uno de los adelantos del próximo disco de @AnaMenaMusic 💓 pic.twitter.com/fOGpj3BKw1 — News Ana Mena (@NewsAnaMena) April 29, 2022

La malagueña aprovechaba el descanso entre canciones para narrar la historia detrás de esta canción: durante unas vacaciones con amigas por Italia, en un momento en el que apenas se daban conciertos, Ana Mena se pilló de un chico que apenas hablaba e interaccionaba con ella. Tiempo después se enteró de los motivos detrás de su timidez: él tenía novia; pero un año después llegaría a sus oídos que esta relación había terminado. El momento perfecto, en palabras de la cantante, para acercarse al estudio y dedicarle una canción.

Me he pillado por ti, que forma parte de su repertorio desde la gira que inició a principios de abril, volvió a sonar dentro del Urban Festival de Torrejón de Ardoz durante la noche del pasado sábado 28 de mayo, después del final de la Champions. Una ocasión en la que la cantante, vestida con la camiseta del Real Madrid, también se dirigió al jugador Mbappé tras su rechazo por entrar en el equipo durante su interpretación de la canción Ahora lloras tú.

Si algo ha quedado claro es que Ana Mena sabe conquistar a su público y amoldarse a cada situación para entregar un espectáculo digno de cualquier estrella de la música. Por ello, estamos seguros del futuro brilllante que le espera en su conquista de España e Italia. ¡Desde Málaga pal mundo!