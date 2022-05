No suele hacerlo, pero Álex González habla con los reporteros de su relación con María Pedraza

Álex González y María Pedraza forman una pareja de guapos que despiertan la envidia de muchos. No solo por lo enamorados que están sino por lo mucho que disfrutan de la vida juntos. No hay más que ver cómo han disfrutado de sus vacaciones en Ibiza en un hotelazo de lujo al que no faltaba ningún detalle.

Y aunque ambos son bastante reservados con sus vidas privadas y no tienden a publicar fotos juntos, hay momentos en los que no pueden evitar hablar de lo felices que están. En esta ocasión ha sido el actor el que ha hablado de su chica.

“Me siento el hombre más afortunado del mundo”, aseguraba ante los reporteros, entre ellos los de Socialité, que la han preguntado por su relación. No ha dudado en hablar de esos días de relax que han compartido en plena primavera.

Vacaciones anticipadas

“Nos hemos adelantado porque los dos tenemos bastante trabajo, por suerte, y nos hemos adelantado, hemos estado unos días fuera, así que ya las hemos vivido, las vacaciones”, aseguraba Álex que tiene pinta de que se va a pasar el verano trabajando.

Y ya que estaba, no ha dudado en hablar de si es un hombre celoso o no, más teniendo como novia a una chica tan deseada. “Es algo muy relativo los celos, nunca lo sabrás hasta que te veas en esa posición, yo por suerte no estoy en esa posición, pero vamos, creo que no soy celoso”, reflexionaba.

Mejor que no tenga que verse en esa situación. Respecto a si María es la definitiva, no ha evitado la pregunta, pero sí ha sacado su lado más tímido: “Evidentemente, todos cuando estamos en una relación, pensamos que es el último, pero me da mucho pudor hablar de estas cosas”.

Está claro que la pareja está atravesando un momento muy dulce de su relación y aprovecha cada hueco en sus agendas para disfrutar juntos. Les deseamos lo mejor y alguna que otra escapada durante el verano que nos deje imágenes tan envidiables.