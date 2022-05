Colate, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera, confiesa que se lio con una concursante de ‘Operación Triunfo’

Colate by Nicolás. La historia que nunca creí que contaría. Así se llama el libro que ha escrito el hermano de Samantha Vallejo-Nágera en el que cuenta en primera persona los episodios más importantes de su vida. Ha sacado a la luz, sucesos desconocidos por la opinión pública hasta ahora.

Ha confesado, entre otras cosas, que cuando tenía 13 años sufrió abusos sexuales por parte de un monitor de esquí. “No sé a dónde quería llegar esa persona. Seguro que no llegó donde quería llegar, pero evidentemente, el abuso se cometió”, comentaba en una entrevista con Socialité.

“Una cosa que me marcó, e incluso, me cambió la vida deportiva extrema en el esquí importante y eso me hizo rechazarlo y salirme de ese ambiente que era mi ambiente favorito. Esto no lo sabía nadie”, admite sobre lo que supuso ese horror en su vida.

También ha hablado de la relación, o más bien, no relación con su padre. “Es una experiencia que me ha marcado toda mi vida, la relación con mi padre, porque me ha faltado toda mi vida y luego no supimos reconducirla y cuando decidí ponerlo todo de mi parte, me sorprendió con su partida. Seguramente los dos cometimos errores”, confesaba. Eso ha marcado su faceta de padre. “Que me haya faltada durante tanto tiempo mi padre a lo mejor ha hecho que me esfuerce más en ser un buen padre”, reconocía.

Noches de fiesta y drogas

Hubo un tiempo en el que Colate adquirió la fama de juerguista y mujeriego. “Esa época en la que estaba muy involucrado en la noche y lo más importante era divertirse, pues bueno, ahí había muchas drogas y a veces recurría a ellas. Tuve una pequeña llamada de atención que también me ayudó a ponerle freno y desde entonces me salí de ese mundo”, desvelaba.

Y en esa etapa de fiestas coincidió en más de una ocasión con el rey de España. “El rey y yo no tenemos tanta diferencia de edad. He salido de fiesta bastante con él. A él le gustaba salir, estar con sus amigos, pero siempre con un comportamiento impecable. Él tenía mucho éxito con las mujeres. Luego, quien haya podido disfrutar más de las mieles del amor, eso ya no sé yo, quién de los dos o por lo menos no te voy a decir quién creo yo”, compartía.

Amor platónico

Si hablamos de amores, reconoce que tiene uno platónico. “Mi amor hacia Ana Obregón es de toda la vida. Hubo una admiración y amor platónico. He estado muy enamorado desde siempre. Se llegó a decir que podría haber ocurrido algo más y lo que pasa es que luego se convirtió en amiga y la quiero mucho y creo que lo reflejo bien en el libro”, aseguraba.

Decidió escribir el libro pensando en su hijo y tras un episodio en el que estuvo rondando con la idea de su muerte. “Si me muero, me preocupa mucho la versión que le puedan dar a mi hijo de su padre y eso me motivó a escribirlo y escribir historias sobre mi vida”, explicaba.

“En algunos momentos de mi noche oscura del alma, sí que hubo momentos en los que a lo mejor la muerte era una solución al sufrimiento y he tenido momentos de coquetear con la muerte”, admitía.

La pesadilla Paulina

Sin duda, los diez años que lleva de lucha judicial con su ex, Paulina Rubio, por la custodia de su hijo, ha hecho mucha mella en su salud psicológica, por no hablar de la económica.

“Empezaron los problemas muy pronto que ahora ya, con la objetividad que te da la perspectiva de la distancia, y viendo las cosas desde más arriba, ahora no entiendo cómo reaccionaba. En aquel entonces me dejaba guiar por otros órganos más sensibles”, reconocía.

Estuvieron casados entre 2007 y 2012, aunque desde el mismo día de su boda tuvo claro que la cosa no acabaría bien. “La boda tremendamente mediática y divertidísima. Ese día me di cuenta de que no iba a acabar bien”, aseguraba.

“He tenido muchos momentos depresivos en todos estos años, pero mi vida ahora mismo está muy bien. Mi hijo, dentro de sus dificultades está bien, está sano y tenemos muchos momentos de felicidad. Cosas malas, el problema este que tengo de siempre”, expresaba.

Su hijo y su bienestar parece que siempre han sido su objetivo en esta última década. “Ahora estoy empezando a ver luz y me gustaría que mi hijo tuviera cierta normalidad en su vida. Creo que mi hijo podría tener una vida maravillosa, tiene dos padres que le quieren mucho, pero estamos dentro de un círculo que por un lado es absurdo porque no es más que un disparate dentro de una industria que lo único que hace es daño, dolor y quitarte mucha energía y mucho dinero y muchas cosas cuando las cosas creo que se podrían hacer de una forma muy sencilla y todos saldríamos beneficiados”.

Cotilleo OT

Entre los cotilleos que desvela en sus memorias llama la atención la confesión que hace sobre el lío que tuvo con una de las concursantes de la primera edición de Operación Triunfo. Asegura que tuvieron algo durante la gira que protagonizaron todos juntos.

Socialité se ha puesto en contacto con las primeras triunfitas y muchas lo han negado. Quedaban Rosa López, Chenoa y Geno. Las dos primeras tenían pareja por aquel entonces, aunque nunca se sabe. Y el nombre que queda es el de Geno, pero no han logrado dar con ella.

Está claro que Colate ha tenido una vida que da para muchos capítulos de cotilleos.