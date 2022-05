Ana Mena desvela la razón por la que todavía no ha lanzado ‘Las 12’

Un año más, Ana Mena ha venido a salvarnos el verano. La estrella malagueña se ha convertido en una de las voces más queridas cuando llega el amor y los chicos se enamoran. Temas como Un beso de improviso, A un paso de la luna o Se iluminaba han puesto banda sonora a nuestros recuerdos veraniegos de los últimos tres años. De este modo, estamos pendientes de que la cantante lance su nuevo hit. Y parece que ya lo tiene todo preparado.

A finales de abril, la artista cantaba por primera vez su tema Las 12. Lo hacía sin avisar, durante un concierto en la Fira de Primavera de Martorell, y dejando a todos los asistentes con ganas de más. Y es que, aunque el tema todavía no haya visto la luz, sus seguidores ya ven un prometedor éxito.

"¿Cuántas ganas hay?", escribía entonces la cantante junto al vídeo que había subido uno de los asistentes al concierto. Por supuesto, el tuit no tardó en ganar "me gusta" y tener comentarios donde le pedían a la joven que lanzase ya la canción.

Y es que, con un estribillo pegadizo y una melodía pop dance, la canción tiene todo para que se nos meta en la cabeza. Vamos, que suena a canción del verano. ¡Y eso que todavía no lo ha lanzado! "Bailando como tú y yo, si nadie puede hacerlo como tú y yo. Y nadie como tú me conoce, yo no sé a quién llamo cuando lleguen las doce", canta la artista en el estribillo. Una melodía que ya no podemos dejar de tararear.

Me sigo metiendo así casi a diario. @AnaMenaMusic, que hace calorcito ya, sácate el tema, que nos tiene locos sin oírlo siquiera entero. https://t.co/oahhOa0O0N — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) May 20, 2022

¿Cuánto queda para que salga Las 12?

Pues bien, todavía y que esperar un poquito para poder escuchar este nuevo single de Ana. Cuando un seguidor le ha preguntado cuándo tiene pensado lanzar esta canción, la intérprete de Música Ligera ha escrito lo siguiente:

"Si está tardando un poco es porque estoy planeando una cosa muy guay, ¡ya lo entenderéis esperadme please! Me atrevo a decir que falta menos de un mes".

Si está tardando un poco es porque estoy planeando una cosa muy guay, ya lo entenderéis 😊 esperadme please!!! Me atrevo a decir que falta menos de un mes ❤️ #LAS12 https://t.co/6t4VowDLIz — Ana Mena (@AnaMenaMusic) May 23, 2022

¿De qué sorpresa estará hablando Ana Mena? Tendremos que esperar para ver de qué se trata, pero seguro que no decepciona a sus seguidores y seguidoras.