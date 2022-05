Samuraï estrena ‘Tóxico’ para contar una historia de amor ilógica

Samuraï es una de esas artistas emergentes que viene pisando fuerte dentro de la música española y, sobre todo, en el género del pop alternativo que suele hacer. Recientemente nos sorprendió con el tema Entre tejados, donde transmite la sensación de tenerlo todo bajo control, aunque puede convertirse en una obsesión. Esta canción será parte de su EP, Lo Que No Te Cuentan, la Cara B de este trabajo.

Además de Entre tejados, Samuraï ha estrenado Tóxico, la cual también estará en este EP. Una canción que mantiene su estilo para contar una historia de amor ilógico que se produce cuando una relación sobrepasa los límites y se vuelve tan compleja como tóxica, como bien indica el título del tema. Va acompañado de un videoclip dirigido por Jorge No y Yungakita, en el que la cantante se libera y cura de esas emociones que son perjudiciales.

Samuraï - Tóxico

Tóxico también formará parte de Lo Que No Te Cuentan, una segunda parte del EP que se lanzará tanto en formato digital como físico. En esta Cara B, Samuraï quiere desvelar las historias que no se quieren contar sobre el amor. Se compondrá del tema que acaba de estrenar, de Entre tejados y de Cómo me voy a olvidar, el cual saldrá el viernes 3 de junio. “Este proyecto para mí ha sido uno de los mayores aprendizajes de mi vida. He experimentado, he vivido y luego he escrito”, confesó en su cuenta de Instagram.

La primera parte de este EP se llama Lo Bonito, con temas que ya se han estrenado: Sin Freno, Bonita y Bailando a oscuras. A diferencia de Lo Que No Te Cuentan, esta Cara A habla de una fase amorosa con la que todos podemos sentirnos identificados, acompañándose de una estética de los 2000s.

Tanto Lo Bonito como Lo Que No Te Cuentan saldrán a la venta el próximo 17 de junio, de forma conjunta, creando un EP de seis canciones que hacen que Samuraï sea toda una revelación del pop en español. La intérprete quiere explicar el amor desde todos sus vértices, transmitiendo todos los sentimientos que ha descubierto en su vida: rabia, intensidad, obsesión y aceptación.

Samuraï también se encuentra de gira por toda España presentando sus canciones: