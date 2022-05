WRS: “Eurovisión es política, pero con Eurovisión también puedo promocionar mi música”

En Eurovisión solo hay un ganador, pero si tienes suerte, y una canción pegadiza, puedes hacer carrera más allá del Festival. Chanel es el claro ejemplo de que no hace falta salir victorioso del certamen de música para conseguir ciertos beneficios. Ella, además del apoyo de todo un país, está petándolo con todas las escuchas que está teniendo SloMo. Y algo muy parecido está pasando con Llámame, la canción de Rumanía elegida para la edición número 66.

El éxito de 'Llámame'

El cantante WRS, Andrei Ionuț Ursu para los amigos, ha colocado su candidatura entre los temas más virales de Eurovisión 2022. Especialmente está cosechando un gran éxito aquí en España. No solo suena en las discotecas, también en programas de televisión. De hecho, él fue e encargado de abrir la Sálvame Fashion Week que celebró Telecinco la semana pasada.

La actuación de WRS en la final de Eurovisión 2022

"Me hago fotos con gente en la calle y es como… ¿qué está pasando?". Andrei todavía no es consciente del impacto que está teniendo Llámame. Sin embargo, sabe muy bien que su canción tiene potencial de hit. Conoce la receta al dedillo, una receta que cuenta con dos ingredientes importantísimos. "Por un lado está lo de 'hola, mi bebebé'. La gente se pregunta que por qué mi bebebé y no solo mi bebé. Y luego está la mezcla entre árabe, español y balcánico con el sonido house, que es un sonido de discoteca y muy bailable", explica el cantante rumano.

Pero Andrei también aclara que el éxito de Llámame no tiene nada que ver con el azar. Sí, se siente un afortunado, pero ha dedicado muchos años a trabajar duro. "Esto no ha sido buena suerte. He trabajado muchos años con bailarines, profesores vocales, escritores… Ahora ha pasado, así que estoy en paz”, asegura. Además, aprovecha para desmarcarse de las acusaciones de tongo que ha recibido Rumanía y otros cinco países. "Eurovisión es política desde el principio, pero con Eurovisión también puedo promocionar mi música. Es el camino para que la gente de España escuche mi canción", y añade: "Solo quiero ver las cosas positivas y no las malas".

Colaboración con Chanel

Como bien dice, está en paz y con ganas de mantenerse en la cresta de la ola. Lo primero que hizo cuando volvió a Bucarest fue encerrarse en el estudio de grabación para sacar nuevo material. Y mientras forja una nueva era en su carrera discográfica no podemos evitar preguntarle por una colaboración que los más eurofans se mueren por escuchar: WRS featuring Chanel. El rumano y la española hicieron muy buenas migas incluso antes de debutar en Eurovisión y su amistad podría consolidarse también en lo profesional.

“Me encanta la personalidad de Chanel y su energía es increíble. ¿Colaboración? Puede ser, no lo sé. Yo quiero, pero tienen que hablar los representantes y sincronizar agendas. Ahora nuestras vidas han cambiado, pero yo estoy tratando de volver al estudio y tal vez podamos hacer algo juntos. Se lo voy a proponer: ‘Hola, quiero featuring con Chanel'".

