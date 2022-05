La repesca de ‘MasterChef 10’ renuncia a salseos, pero no contenta a todo el mundo con su ganadora

Y llegó el momento que todos esperaban: la repesca de MasterChef 10. Después de una edición con decisiones tan sorprendentes como perdonar la expulsión a dos aspirantes o eliminar a dos participantes que no llegasen a lo requerido en los retos; el programa ofrecía la posibilidad de que solo una persona de las siete expulsadas hasta el momento volviese.

De este modo, Berto, Giraldo, Iván, Paula, Teresa, Patricia y Eva regresaban vistiendo el delantal negro que les otorgó la expulsión, aunque ahora decididos a quedarse. Para ganarse la plaza tenían que replicar un postre propuesto a sorteo, dentro de la prueba de exteriores que sus compañeros también realizaban.

Hubo momentos para todo, destacando los apasionados besos entre Jokin y Eva -esa relación fugaz que surgió en el programa en el que ella se terminó yendo-; aunque sin duda, lo que más hubo son sorpresas. Empezando por la identidad de la aspirante repescada:

Patricia se convertía en la repescada de programa, algo que celebró muy emocionada. Eso sí, nofue la única que vivió el momento de los nervios, pues junto a ella, Berto y Eva también vieron una ligera posibilidad de entrar de nuevo al concurso gracias a sus óptimas elaboraciones. Sin embargo, solo había una plaza reservada para la repesca.

El helado de vino que le tocó preparar fue todo un acierto, sobre todo para los comensales que lo pidieron, y terminó por elevarla hasta el plantel de concursantes de esta décima edición. Y aunque su postre estaba muy bien, lo cierto es que la competencia no fue demasiado exigente: Iván no llegó a presentarlo, y Teresa y Paula presentaron uno conjuntamente.

Pepe Rodríguez bromeó contando que esto último nunca antes había pasado en una prueba de repesca, aunque rápidamente dejaba el humor a un lado. Por culpa de su decisión, Samantha tenía que explicarle a los comensales que solo saldrían cinco de los postres propuestos para el buffet, algo que parecieron perdonar rápidamente gracias a las tartas y los coulants que también estaban disponibles.

De nuevo la repescada es una de las expulsadas más recientes, ya que fue la última que se fue junto a Teresa. Ambas vivieron una doble eliminación que nadie se esperaba, y que perfiles como el de María Lo lamentaron mucho. El público, eso sí, parecía tener claro que de ellas dos sería Teresa la que volvería, no Patricia.

Terminó siendo en favor de la administrativa y no en el de la rentista, algo que pese a no ser lo esperado, no tuvo demasiadas quejas. El cocinado de Patricia fue óptimo, y se ganó la plaza de la forma más merecida posible con el alto aprobado del jurado. Ahora toca ver cómo defiende la plaza durante las próximas semanas, y sobre todo, si su vuelta ha servido para llevarla a la final.